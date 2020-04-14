Больницу им. Бурденко задействовали под помощь пензенцам с COVID-19

14.04.2020 | 09:56

Областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко задействовали под помощь больным COVID-19. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова.

Туда стали доставлять людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также тех, кто входил в круг их контактов. Им оказывают медицинскую помощь по всем профилям.

«За последние три дня туда поступило 168 человек при среднем 50 человек в день, то есть это спокойная обстановка. В спецвиды (КИМ. - Прим. ред.) за три дня поступило 122 человека при среднем 40 человек - это немного», - подчеркнула Оксана Чижова.

Она уточнила, что весь персонал больницы имени Бурденко вне зависимости от профиля сейчас проходит соответствующее обучение на 36-часовых курсах.

По данным на 13 апреля, в Пензенской области коронавирусом заразились 84 человека. Среди заболевших - дети 4 и 9 лет.