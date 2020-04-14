Общество

Больницу им. Бурденко задействовали под помощь пензенцам с COVID-19

Печать

Областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко задействовали под помощь больным COVID-19. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова.

Туда стали доставлять людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также тех, кто входил в круг их контактов. Им оказывают медицинскую помощь по всем профилям.

«За последние три дня туда поступило 168 человек при среднем 50 человек в день, то есть это спокойная обстановка. В спецвиды (КИМ. - Прим. ред.) за три дня поступило 122 человека при среднем 40 человек - это немного», - подчеркнула Оксана Чижова.

Она уточнила, что весь персонал больницы имени Бурденко вне зависимости от профиля сейчас проходит соответствующее обучение на 36-часовых курсах.

По данным на 13 апреля, в Пензенской области коронавирусом заразились 84 человека. Среди заболевших - дети 4 и 9 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

КИМ переполнен?

Гость||

Гостиницу Интурист задействуйте. Там места много. Цирк тоже можно.

Гость||

Оснастите пожалуйста всех медработников нормальными средствами защиты(не самопальные маски). Они на переднем крае невидимой войны.

Всем здоровья.

Гость||

14.04.2020 10:20|

КИМ переполнен?

Вы думаете, что на земле коронавирус остался?

Есть и другие болезни которые например Ким лечит. СПИД, сифилис и другие ЗПП, дизентирия это когда понос.....

Гость||

300 человек за три дня? Понятно, что не все сразу подтвержденные, но вероятность велика. Ведь так?

Гость||

Гость писал(a):

14.04.2020 10:20|

КИМ переполнен?

Вы думаете, что на земле коронавирус остался?

Есть и другие болезни которые например Ким лечит. СПИД, сифилис и другие ЗПП, дизентирия это когда понос.....

С поносом пусть дома сидят

Гость||

Сколько конкретно людей, из 119819 умерших С диагностированным COVID-19, умерло конкретно ОТ COVID-19?

Гость||

14.04.2020 10:33|

Сколько конкретно людей, из 119819 умерших С диагностированным COVID-19, умерло конкретно ОТ COVID-19?

Все умерли, дебилы кошмарятся дальше.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько конкретно людей, из 119819 умерших С диагностированным COVID-19, умерло конкретно ОТ COVID-19?
Если ткнуть шилом в печень,то отчего смерть? От шила или от потери крови?

Гость||

Гость писал(a):

Сколько конкретно людей, из 119819 умерших С диагностированным COVID-19, умерло конкретно ОТ COVID-19?
Зачем людей с толку сбиваешь свои узкомыслием? COVID-19 вызывает осложнения, приводящие к летальным исходам. Если ты хочешь дальше цепляться к словам, то вирус никого не убивает. Но если бы не было вируса, то все эти люди были бы живы. Как каснется тебя или твоих близких, обязательно напиши тут, что ты осознал ... Здоровья!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте