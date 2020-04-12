Пензенским любителям физкультуры пообещали новые спортивные объекты

12.04.2020 | 14:56

В настоящее время жителей Пензы просят не пользоваться тренажерами на Олимпийской аллее. Пока карантина не было, такие площадки практически никогда не пустовали. В 2020-м принято решение установить в зеленой зоне еще два подобных спортивных объекта.

«Они будут современные. На Олимпийской аллее мы обязательно найдем место с администрацией города и поставим такие площадки», - выразил уверенность министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Он рассказал и о других планах на текущий год: начать реконструкцию крупного спортобъекта в Нижнем Ломове, построить мини-стадион в Кузнецке, аналогичный тому, что в 2019-м возвели в Никольске. Но и это еще не все.

Лет 15 назад в Пензенской области массово открывали физкультурно-оздоровительные комплексы, всего их построили несколько десятков. Этого оказалось достаточно для региона, и на некоторое время наступило затишье. Но в 2020-м приняли решение возвести еще одно подобное сооружение - в Каменке. Место выбрано рядом со стадионом «Дорожник».

«В Каменке так получилось - комплекс построен много лет назад. В прошлом году построили в Каменке поле с искусственным покрытием, рядом будет физкультурно-оздоровительный комплекс», - рассказал Григорий Кабельский.

К работам планируют приступить в ближайшее время. Внешне объект будет совсем не похож на ФОКи, которые все привыкли видеть в Пензе. Его стоимость около 90 миллионов рублей.

«Думаю, что мы в этом году сумеем его и построить, и ввести в эксплуатацию», - добавил министр.

Также в районах собираются установить еще шесть площадок для сдачи ГТО, с построенными их будет уже 17. В областном центре подобного объекта пока нет.