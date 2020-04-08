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Общество | Пензенцам рассказали о создателе мультфильма «Ежик в тумане»

08.04.2020|19:12
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К Дню российской анимации Пензенская область имеет прямое отношение. В сентябре 1941 года в селе Андреевка Каменского района родился Юрий Норштейн, создатель лучшего мультфильма всех времен - «Ежик в тумане». Такое признание шедевр получил в 2003 году.

«Ежик в тумане» был создан в 1975 году. После премьеры на режиссера-мультипликатора Юрия Норштейна обрушилась слава. Впоследствии он стал лауреатом Государственной премии СССР, народным артистом России. А мультфильм получил десятки престижных советских и международных премий.

Пять лет назад у некоторых активистов возникла идея создания в Пензе памятника Ежику. Его хотели установить в лесном массиве на ГПЗ-24 и даже деньги собирали. Позже там появился парк, а колючий любопытный мультперсонаж так и не занял свое место. Ежик остался в тумане.

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Гость|08.04.2020 19:14|

Его Гитлер любил

Гость|08.04.2020 19:15|

Хороший дядька, простой и приятный в общении. Мультики его тоже позитивные и добррые. Жаль что такое сейчас не в моде

Гость|08.04.2020 20:17|

А мы рисунки в прошлом году на его мультики рисовали,и они тоже растаяли в пензенском тумане...

Гость|08.04.2020 20:19|

Мы все сейчас как этот ёжик

Гость|08.04.2020 20:21|

А куда подевались собранные деньги???

Имя: Гость
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