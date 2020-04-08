08.04.2020 | 19:12

К Дню российской анимации Пензенская область имеет прямое отношение. В сентябре 1941 года в селе Андреевка Каменского района родился Юрий Норштейн, создатель лучшего мультфильма всех времен - «Ежик в тумане». Такое признание шедевр получил в 2003 году.

«Ежик в тумане» был создан в 1975 году. После премьеры на режиссера-мультипликатора Юрия Норштейна обрушилась слава. Впоследствии он стал лауреатом Государственной премии СССР, народным артистом России. А мультфильм получил десятки престижных советских и международных премий.

Пять лет назад у некоторых активистов возникла идея создания в Пензе памятника Ежику. Его хотели установить в лесном массиве на ГПЗ-24 и даже деньги собирали. Позже там появился парк, а колючий любопытный мультперсонаж так и не занял свое место. Ежик остался в тумане.

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