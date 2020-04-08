08.04.2020 | 18:12

Заболел ребенок в областном центре - а лечить его, возможно, будут в другом населенном пункте. Некоторых пензенских родителей заинтересовало, почему так.

«У меня есть двоюродная племянница, у нее дочка-младшеклассница недавно очень сильно заболела (простуда). Ее забрали в детскую больницу имени Филатова на Бекешскую, а теперь говорят, что ребенка будут переводить в районную больницу», - сообщила жительница Пензы.

В министерстве здравоохранения пояснили: такая ситуация вполне возможна. У детей, попавших в центр специализированных видов медицинской помощи или в областную больницу имени Н. Ф. Филатова с симптомами ОРВИ, сначала берут анализ на коронавирус.

Для случаев, когда результат отрицательный, разработана методика.

«Данный ребенок, несмотря на то что он живет в городе Пензе или в близлежащих районах, переводится в межрайонные центры - это в основном Каменка, Кузнецк и Сердобск. Туда привозят на долечивание», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Так освобождаются места для новых поступивших пациентов. А их очень много - не потому, что юные пензенцы простужаются чаще обычного, просто эпидемия коронавируса диктует особые меры предосторожности.

«Сейчас любое простудное заболевание подлежит обследованию. Мы госпитализируем всех детей до года, детей, имеющих хронические заболевания, - раньше такого тоже не было. Тех детей, которые раньше оставались дома со среднетяжелыми формами (в возрасте 10-14 лет, к примеру), сейчас мы госпитализируем. Мы их обследуем и, если они отрицательные, отправляем на долечивание в зависимости от состояния здоровья либо в межрайонный центр, либо домой», - пояснила Марина Воробьева.

Медики считают: дети тоже болеют коронавирусом. К счастью, в Пензенском регионе пока ни одного юного пациента с таким диагнозом не выявлено.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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