Сетевое издание|18+|Среда|8 апр 2020|19:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  83.26  |  $  76.60

Общество | Пандемия обнажила проблему неофициального трудоустройства в Пензе

08.04.2020|17:34
Печать

В среду, 8 апреля, во время прямой линии губернатора Ивана Белозерцева с подписчиками в Instagram зашла речь о том, что пандемия коронавируса обнажила проблему неофициального трудоустройства в Пензенской области.

«Мы каждый год проводим работу по легализации трудовых отношений. Вот как раз возникла та ситуация, когда стали четко выявляться те организации, те индивидуальные предприниматели, которые не оформляли трудовые отношения со своими рабочими. Это плохо», - констатировал глава региона.

Тем не менее, считает губернатор, эти люди, как и многие другие, оказались в трудной жизненной ситуации и они вправе рассчитывать на поддержку.

Министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан уточнил, что для граждан, которые долгое время работали неофициально и сейчас находятся в поисках нового места (а таких в области более 8 000), предусмотрено ежемесячное пособие в размере 1 500 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|08.04.2020 17:48|

ежемесячное пособие в размере 1 500 рублей

Плевок в лицо людям

Гость|08.04.2020 17:52|

Стыдно за страну ВЕЛИКУЮ...(пусть даже нарушали ТК)

Гость|08.04.2020 17:52|

А проблему недееспособности местной власти не обнажила?

Гость|08.04.2020 17:53|

Хорошо бы конечно всех трудоустроить официально как они мечтают , но сермяжная правда такова, что тогда рабочих мест станет еще меньше, а голодных - больше.Интересно , они догадываются об этом?

Гость|08.04.2020 17:57|

это плохо- ответил губернатор

Гость|08.04.2020 18:10|

всё будет хорошо- сказал ИА

Гость|08.04.2020 18:14|

Ну а все же какие критерии? Как они поделят людей? По наличию трудовой книжки?

Гость|08.04.2020 18:17|

Гость писал(a):

Плевок в лицо людям
плевок в лицо людям был сделан тем, кто платил серую. А тот кто на нее соглашался, то еще и утерся.

Гость|08.04.2020 18:18|

Вот такая блин история!

Гость|08.04.2020 18:19|

Нечего ныть плевок им в лицо. Сами виноваты работали неофициально налоги не платили а им ещё и помогать.

Гость|08.04.2020 18:21|

Как налоги платить так никто не хочет а как помощь от государства получать так мы первые.

Гость|08.04.2020 18:22|

Стрючкова выпустили?

Гость|08.04.2020 18:23|

Да, а где стрючков? Что- то все про него забыли!

Гость|08.04.2020 18:25|

Год стоял на бирже вПензе работы полно по специальности было, но официально устроится не смог, много не просил соцпакет 8 часовой рабочий день,это было 7 лет назад,так мне ничего за год не нашли

Гость|08.04.2020 18:28|

Проблема официального трудоустройства практически не решаема наверное

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте