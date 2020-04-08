08.04.2020 | 17:34

В среду, 8 апреля, во время прямой линии губернатора Ивана Белозерцева с подписчиками в Instagram зашла речь о том, что пандемия коронавируса обнажила проблему неофициального трудоустройства в Пензенской области.

«Мы каждый год проводим работу по легализации трудовых отношений. Вот как раз возникла та ситуация, когда стали четко выявляться те организации, те индивидуальные предприниматели, которые не оформляли трудовые отношения со своими рабочими. Это плохо», - констатировал глава региона.

Тем не менее, считает губернатор, эти люди, как и многие другие, оказались в трудной жизненной ситуации и они вправе рассчитывать на поддержку.

Министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан уточнил, что для граждан, которые долгое время работали неофициально и сейчас находятся в поисках нового места (а таких в области более 8 000), предусмотрено ежемесячное пособие в размере 1 500 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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