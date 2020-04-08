08.04.2020 | 18:30

Лес и река, но глаз эта картина не радует. Наоборот, пугает цвет образовавшегося водоема. Район Шуиста, недалеко от 66-й школы, заливает желтая ржавая жидкость. В зоне затопления оказалась территория в несколько сотен, а то и тысяч квадратных метров.

«Может, воды грунтовые, не знаю», - отметил житель Пензы.

«Что-то сливают. Очистные сооружения, наверное, там строятся», - предположила жительница Пензы Елена Юнушкина.

Она пришла в лесопарк вместе с двумя детьми и племянницей, несмотря на эпидемиологическую и экологическую обстановку. В их районе не так много мест, где можно погулять.

Действительно, территория пользуется большой популярностью у жителей Шуиста. Там любит отдыхать молодежь, совершают променад люди старшего поколения. Их всех тревожит, что некогда чистый уголок природы превращается в промзону.

Местные активисты давно бьют тревогу: не один месяц желтая вода растекается по округе. Люди винят во всем новый строящийся коллектор и называют случившееся экологической катастрофой.

За забором кипит работа. Люди копают, насосная установка качает мутную жидкость наверх.

Журналисты 11 канала сообщили о ржавой реке в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, в министерство лесного и охотничьего хозяйства области, а также в организацию, которая занимается экологическими проблемами в регионе.

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