Сетевое издание|18+|Среда|8 апр 2020|19:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  83.26  |  $  76.60

Общество | Лес в районе Шуиста затопило желтой водой

08.04.2020|18:30
Печать

Лес и река, но глаз эта картина не радует. Наоборот, пугает цвет образовавшегося водоема. Район Шуиста, недалеко от 66-й школы, заливает желтая ржавая жидкость. В зоне затопления оказалась территория в несколько сотен, а то и тысяч квадратных метров.

«Может, воды грунтовые, не знаю», - отметил житель Пензы.

«Что-то сливают. Очистные сооружения, наверное, там строятся», - предположила жительница Пензы Елена Юнушкина.

Она пришла в лесопарк вместе с двумя детьми и племянницей, несмотря на эпидемиологическую и экологическую обстановку. В их районе не так много мест, где можно погулять.

Действительно, территория пользуется большой популярностью у жителей Шуиста. Там любит отдыхать молодежь, совершают променад люди старшего поколения. Их всех тревожит, что некогда чистый уголок природы превращается в промзону.

Местные активисты давно бьют тревогу: не один месяц желтая вода растекается по округе. Люди винят во всем новый строящийся коллектор и называют случившееся экологической катастрофой.

За забором кипит работа. Люди копают, насосная установка качает мутную жидкость наверх.

Журналисты 11 канала сообщили о ржавой реке в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, в министерство лесного и охотничьего хозяйства области, а также в организацию, которая занимается экологическими проблемами в регионе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|08.04.2020 18:36|

penzainform.ru писал(a):

«Может, воды грунтовые, не знаю», - отметил житель Пензы.

«Что-то сливают. Очистные сооружения, наверное, там строятся», - предположила жительница Пензы Елена Юнушкина.

Может грунтовые, а может и нет. Статьи весника буртасии напоминают диалог о колесе из "Мертвых душ" Гоголя.

Гость|08.04.2020 18:42|

Это растаял желтый снег.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте