08.04.2020 | 10:57

Штрафы за нарушение режима самоизоляции правомерны. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев в среду, 8 апреля, во время прямой линии, посвященной ситуации с коронавирусом.

Он напомнил, что наказание предусматривает административный кодекс РФ, в который недавно внесены изменения.

«В Пензенской области драконовских мер по штрафам нет. Но я как руководитель штаба настаиваю, чтобы все, кому предписано, выполняли режим самоизоляции», - подчеркнул глава региона.

Он рассказал, что в соцсетях увидел видеозапись: женщина гуляла с дочкой, к ней подошли правоохранители и оформили протокол.

«Если она пошла в магазин, в аптеку, выгулять собаку - это правильно. А подышать свежим воздухом, потому что дома сидеть надоело, - это неправильно. Многие, если не все, хотели бы пойти погулять. Но нельзя! Потому что ты погулял, посидел на лавочке - и заразился сам и заразил кого-то. Нужно всем набраться терпения и толерантности, нужно останавливать тех, кто пытается нарушить правила. Дорогие друзья, нужно просто понять: другого пути нет», - высказал Иван Белозерцев свое мнение.

Он также призвал дачников повременить с выездом на участки на личном транспорте.

«Дачный сезон официально пока не открыт. Если дачники поедут на своих машинах, особенно люди пожилого возраста, то, попав в прохладное помещение из теплых квартир, начнут болеть. А значит, будет увеличение количества пациентов. Я просил бы повременить, пока погода еще прохладная. Думаю, что мы примем решение, когда можно будет ехать на дачу. Но давайте подождем», - призвал губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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