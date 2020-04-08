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Общество | Иван Белозерцев высказал мнение о штрафах за нарушение самоизоляции

08.04.2020|10:57
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Штрафы за нарушение режима самоизоляции правомерны. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев в среду, 8 апреля, во время прямой линии, посвященной ситуации с коронавирусом.

Он напомнил, что наказание предусматривает административный кодекс РФ, в который недавно внесены изменения.

«В Пензенской области драконовских мер по штрафам нет. Но я как руководитель штаба настаиваю, чтобы все, кому предписано, выполняли режим самоизоляции», - подчеркнул глава региона.

Он рассказал, что в соцсетях увидел видеозапись: женщина гуляла с дочкой, к ней подошли правоохранители и оформили протокол.

«Если она пошла в магазин, в аптеку, выгулять собаку - это правильно. А подышать свежим воздухом, потому что дома сидеть надоело, - это неправильно. Многие, если не все, хотели бы пойти погулять. Но нельзя! Потому что ты погулял, посидел на лавочке - и заразился сам и заразил кого-то. Нужно всем набраться терпения и толерантности, нужно останавливать тех, кто пытается нарушить правила. Дорогие друзья, нужно просто понять: другого пути нет», - высказал Иван Белозерцев свое мнение.

Он также призвал дачников повременить с выездом на участки на личном транспорте.

«Дачный сезон официально пока не открыт. Если дачники поедут на своих машинах, особенно люди пожилого возраста, то, попав в прохладное помещение из теплых квартир, начнут болеть. А значит, будет увеличение количества пациентов. Я просил бы повременить, пока погода еще прохладная. Думаю, что мы примем решение, когда можно будет ехать на дачу. Но давайте подождем», - призвал губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 11:11|

Вспоминается СССР. Тогда тоже, говорили одно, а на самом деле всё было по-другому.

В принципе, официальную информацию можно вообще не слушать.

Гость|08.04.2020 11:12|

Хватит уже запугивать народ , народ и так запуган , какие штрафы то , посылайте всех в пешее эротическое

Гость|08.04.2020 11:14|

penzainform.ru писал(a):

, кому предписано, выполняли режим самоизоляции
ну спасибо милый а тог не знали об этом.

Гость|08.04.2020 11:14|

Не слушайте этого дурака. Он уже давно все сказал.

Гость|08.04.2020 11:16|

Ты мне не друг, барановский танкист

Гость|08.04.2020 11:18|

Как вам передача по РЕН ТВ МНЯМ-МНЯМ ИВАН?

Гость|08.04.2020 11:19|

penzainform.ru писал(a):

заявил губернатор Иван Белозерцев в среду, 8 апреля,
Лучше бы разъяснил как жить тем которым не предписано самоизоляция но они сидят дома и жрать уже нечего так как денег нет.

Гость|08.04.2020 11:20|

Что-то не нашла я энту линию в инсте, опять враки были про неё?

Гость|08.04.2020 11:21|

Лучше бы разъяснил как жить тем которым не предписано самоизоляция но они сидят дома

-

А чё ты у него не спросил сегодня?

Гость|08.04.2020 11:21|

penzainform.ru писал(a):

Но нельзя!
Ваня Что такое нельзя? Ты КАРАНТИНА в вел в Пензе нет а на нет и суда нет.

Гость|08.04.2020 11:23|

Сам то шастает везде, а людЯм нельзя!

Гость|08.04.2020 11:24|

penzainform.ru писал(a):

Если она пошла в магазин, в аптеку, выгулять собаку - это правильно. А подышать свежим воздухом, потому что дома сидеть надоело, - это неправильно
Итак сложилось два альтернативных мнения. Одно моё, второе - неправильное. Я думаю, и Данила с Шурой будут согласные

Имя: Гость
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