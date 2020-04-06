06.04.2020 | 13:45

В областном центре прошел автомобильный крестный ход. Настоятель храма во имя священномученика Иоанна села Засечного вместе с прихожанами объехал город в ночь на 3 апреля.

Как сообщили в Пензенской епархии, ход начался в 23:00 и продлился практически до 6:00. Участники совершили четыре остановки, чтобы пропеть молебен об избавлении от коронавируса: у храмов Николая Чудотворца в Ахунах, Трех Святителей в микрорайоне Север, во имя мучеников Адриана и Наталии в «Арбековской заставе», а также во имя священномученика Иоанна Рижского в Засечном.

«Перед крестным ходом, в 22:00, в храме священномученика Иоанна протоиерей Артемий Гуменюк отслужил водосвятный молебен с чтением канона священномученику Харалампию перед иконой с частицей его святых мощей», - добавили в епархии.

Во время крестного хода участники читали канон священномученику Харалампию и окропляли улицы Пензы святой водой.

4 апреля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил воздушный крестный ход. Священнослужитель за два часа облетел регион с молитвой и с Казанской иконой Божией Матери.

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