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Общество | В Пензе священник и прихожане совершили автомобильный крестный ход

06.04.2020|13:45
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В областном центре прошел автомобильный крестный ход. Настоятель храма во имя священномученика Иоанна села Засечного вместе с прихожанами объехал город в ночь на 3 апреля.

Как сообщили в Пензенской епархии, ход начался в 23:00 и продлился практически до 6:00. Участники совершили четыре остановки, чтобы пропеть молебен об избавлении от коронавируса: у храмов Николая Чудотворца в Ахунах, Трех Святителей в микрорайоне Север, во имя мучеников Адриана и Наталии в «Арбековской заставе», а также во имя священномученика Иоанна Рижского в Засечном.

«Перед крестным ходом, в 22:00, в храме священномученика Иоанна протоиерей Артемий Гуменюк отслужил водосвятный молебен с чтением канона священномученику Харалампию перед иконой с частицей его святых мощей», - добавили в епархии.

Во время крестного хода участники читали канон священномученику Харалампию и окропляли улицы Пензы святой водой.

4 апреля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил воздушный крестный ход. Священнослужитель за два часа облетел регион с молитвой и с Казанской иконой Божией Матери.

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Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость|06.04.2020 14:05|

На последнем фото у него бубен в руках ?

Гость|06.04.2020 14:07|

Вообще чокнулись , правда, будто это кошмарный сон. Попы, казаки ряженые байкеры вонючие, что происходит то?

Гость|06.04.2020 14:08|

Больше двух собираются, маски не носят, социальную дистанцию не соблюдают... И эти клоуны, еще и по всему городу протащили свою заразу.

Гость|06.04.2020 14:09|

Ударим по коронавирусу крестным пробегом

Гость|06.04.2020 14:10|

Почему их не штрафуют?

Гость|06.04.2020 14:12|

байкеры вонючие

--------

Ты зачем у байкеров нюхаеш))))ИЗВРАЩЕНИЦ))

Гость|06.04.2020 14:13|

И это 21 век...Вместо того, чтобы окроплять улицы, лучше бы их обработали. Свое бездействие власти прикрывают мнимыми церковными делами. Еще Лев Толстой в "Войне и мире" устами Наполеона сказал, чем больше в стране церквей, тем глупее народ.

Гость|06.04.2020 14:13|

остап нервно курит в сторонке...

Гость|06.04.2020 14:18|

На американском авто.

Гость|06.04.2020 14:22|

Какое счастье!

Гость|06.04.2020 14:22|

Гость писал(a):

что происходит то?
всемирный шЮхер

Гость|06.04.2020 14:24|

они тесты на вирус сдали? где у них справки? и когда поповские бредни стали стратегически важными?

Гость|06.04.2020 14:25|

не пора ли жрецов изолировать в сумашедшем доме?

Гость|06.04.2020 14:29|

Гость писал(a):

не пора ли жрецов изолировать в сумашедшем доме?
пенза уже сумашедший дом.

Гость|06.04.2020 14:30|

А как же,на все воля божья...?

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Имя: Гость
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