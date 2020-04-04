Сетевое издание|18+|Суббота|4 апр 2020|20:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
  85.23  |  $  79.02

Общество | Митрополит Серафим облетел с молитвой Пензенскую область

04.04.2020|17:13
Печать

На борьбу с распространением коронавирусной инфекции вышла авиация и русская православная церковь - митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отправился в воздушный крестный ход.

«Я уже в третий раз его совершаю над Пензенской областью. Именно в это время мы решили потому, что действительно сейчас весь мир находится в очень сложной ситуации, и дай Бог, чтобы молитвами верующих Господь эту беду от нас отвел. Поэтому мы с Казанской иконой Божьей Матери, покровительницей нашей Пензенской губернии, которая была дарована в основание города Пензы, совершаем этот крестный путь», - рассказал он.

«Вылетает самолет из аэропорта малой авиации «Сосновка», далее он полетит над Лунинским районом, над Наровчатским, облетает Наровчатский монастырь, возвращается в Пензенский район, облетает Пензу и возвращается на аэродром «Сосновка», - пояснил пресс-секретарь Ассоциации промышленников Пензенской области Сергей Долженков.

Продолжительность полета составила около двух часов. За это время на легком самолете-амфибии Л-42 владыка облетел всю губернию, чтобы с высоты птичьего полета помолиться об избавлении земли Пензенской от вредоносного поветрия.

В конце марта святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст акафиста Пресвятой Богородице, которая не раз спасала народ от различных бед и напастей.

Подобные воздушные крестные ходы совершили и в других регионах. Например, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в минувшую пятницу, 27 марта, тоже кружил в небе.

Людей призывают верить и надеяться на скорейшее освобождение от оков смертельно опасного вируса.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|04.04.2020 18:39|

Возрадуемся!!!

Сегодня святой праздник - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ИНТЕРНЕТА.!!!

Гость|04.04.2020 18:44|

Ну что, помог вам боженька? Уничтожил короновирус?

Гость|04.04.2020 18:46|

С вирусом сомнительно,но пожары пошли.

Гость|04.04.2020 18:48|

Серафима, по словам верховного жреца вашей секты :

Источник зла ясен и очевиден любому, кто умеет и хочет его видеть. Про Китай и Азию — неудивительно, что это там появилось, я имею в виду этот вирус. Это кара Божья, и кара вполне объяснимая, я бы сказал даже, что справедливая. Потому что мы сейчас говорим про оплот безбожников настолько крупный, что даже для терпения Господа это многовато, я так считаю. Китай — это что? Коммунизм воинствующий, аборты, палочки для еды, аниме, образ жизни у них тоже грех сплошной. Неудивительно

Так почему добрый восточных божок и не Россию этот вирус послал? За Глебушку Грозовского?

Гость|04.04.2020 18:52|

крёсный езд на крузаке до сосновки предшествовал?

Гость|04.04.2020 18:56|

Гость писал(a):

За Глебушку Грозовского?
14 лет строгого и сан не сняли?

Гость|04.04.2020 19:03|

Это самое настоящее мошенничество.

Гость|04.04.2020 19:05|

В казанском боголёте побогаче, карельской березой отделан салон. У них быстрее вирусяка пройдет.

Гость|04.04.2020 19:08|

Молодец попик! ЗА ВДВ!!

Гость|04.04.2020 19:09|

В тот что это поможет,заставляют верить людей и соответственно это фейк(потому что это не правда и это касается коронавируса).Какое наказание за фейки?И нарушение самоизоляции?

Гость|04.04.2020 19:12|

За чей счет облет был? Неужто Серафимушка расщедрился? А в прошлом году в Сибири тамошний митрополит тоже облет делал. Супротив пожаров в тайге. Даже святой водой пытался тушить. Потушил? Вот и сейчас то же будет. Потому что они сами - первые грешники.

Гость|04.04.2020 19:18|

Господи помилуй!

Гость|04.04.2020 19:21|

За чей счет облет был? Неужто Серафимушка расщедрился

- все написано- меценат проспонсировал, имя названо, чем читаешь?

Гость|04.04.2020 19:27|

Гость писал(a):

- все написано- меценат проспонсировал, имя названо, чем читаешь?
Имя комментатора маршрута и не крути рога к копытам.

Гость|04.04.2020 19:30|

Гость писал(a):

С вирусом сомнительно,но пожары пошли.
Это Серафим кадило уронил с самолёта-вот и пожары!

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте