04.04.2020 | 17:13

На борьбу с распространением коронавирусной инфекции вышла авиация и русская православная церковь - митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отправился в воздушный крестный ход.

«Я уже в третий раз его совершаю над Пензенской областью. Именно в это время мы решили потому, что действительно сейчас весь мир находится в очень сложной ситуации, и дай Бог, чтобы молитвами верующих Господь эту беду от нас отвел. Поэтому мы с Казанской иконой Божьей Матери, покровительницей нашей Пензенской губернии, которая была дарована в основание города Пензы, совершаем этот крестный путь», - рассказал он.

«Вылетает самолет из аэропорта малой авиации «Сосновка», далее он полетит над Лунинским районом, над Наровчатским, облетает Наровчатский монастырь, возвращается в Пензенский район, облетает Пензу и возвращается на аэродром «Сосновка», - пояснил пресс-секретарь Ассоциации промышленников Пензенской области Сергей Долженков.

Продолжительность полета составила около двух часов. За это время на легком самолете-амфибии Л-42 владыка облетел всю губернию, чтобы с высоты птичьего полета помолиться об избавлении земли Пензенской от вредоносного поветрия.

В конце марта святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст акафиста Пресвятой Богородице, которая не раз спасала народ от различных бед и напастей.

Подобные воздушные крестные ходы совершили и в других регионах. Например, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в минувшую пятницу, 27 марта, тоже кружил в небе.

Людей призывают верить и надеяться на скорейшее освобождение от оков смертельно опасного вируса.

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