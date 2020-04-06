06.04.2020 | 16:06

Такой сюрприз - после аномально теплой зимы, в разгар весны, в Пензе прошел обильный снегопад и температура упала до минусовых отметок. Впору снова доставать лыжи и лепить снежную бабу. Земля стала белой, пробивающаяся зеленая трава и первоцветы укрылись холодным одеялом. Ветви деревьев провисли под тяжестью ледяных масс. Однако пензенцы не видят в этой весенней, но зимней картине чего-то необычного.

«Снег в марте и в апреле уже - ничего удивительного нет. Конечно, хотелось бы тепла. Дома сидим», - рассказала прохожая.

«Интересно, конечно. Но не первый раз такое, с погодой частенько сюрпризы случаются», - отметил мужчина.

«И зима, и весна ранняя. Такой зимы не было никогда в жизни», - пояснила горожанка.

«Сейчас не поймешь, какая природа, сейчас и дождик может пойти. Вчера было жарко, тепло, а сейчас снег», - сообщил пензенец.

Синоптики говорят, что такая погода не является аномальной.

«Апрель не чисто весенний месяц, особенно первые числа апреля, а все-таки еще переходный период. Ночью у нас по территории Пензенской области прошел холодный арктический воздух, с собой он принес снег. Наверное, для жителей нашего региона это стало неожиданностью, потому что уже привыкли к теплу. У нас были уже +17, 18, 19», - объяснила начальник отдела прогнозов Пензенского ЦГСМ Светлана Иванкова.

В ближайшие сутки холодный фронт покинет Пензенскую область - и начнется потепление.

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