Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 апр 2020|13:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  85.23  |  $  79.02

Общество | Первая пензячка с коронавирусом поблагодарила вылечивших ее врачей

05.04.2020|11:16
Печать

В субботу, 4 апреля, пензенские врачи выписали из больницы жену депутата Заксобра Михаила Лисина - первую пациентку, у которой выявили коронавирусную инфекцию. Ни один человек из ее контактной группы не заболел.

Как парламентарий сообщил на своей странице в соцсети Facebook, в общей сложности пензячка провела на больничной койке три недели.

«Очень непростое для нас время. Врачи рекомендуют две недели минимум провести дома, в режиме реабилитации», - отметил Михаил Лисин.

Далее депутат приводит слова своей жены, выражающей благодарность медикам.

«Спасибо лечащему врачу и всем врачам и медперсоналу, работающим в больнице КИМ. Они делают все возможное и невозможное. И делают это очень профессионально. Работать им приходится почти круглосуточно. И зачастую не только бороться с болезнью, но и заниматься психологическим состоянием пациентов.

И они находят слова поддержки, так необходимые в такой ситуации. Это сильные и отважные люди. С ними я чувствовала себя защищенной. Я благодарна всем тем, кто помог в такой непростой ситуации», - написала она.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|05.04.2020 11:25|

Здоровья Вам ! И сил врачам в это непростое время !!!

Гость|05.04.2020 11:26|

Хочу сней целоваться, чтобы имунитету хапнуть.

Гость|05.04.2020 11:28|

По французкий?

Гость|05.04.2020 11:28|

Это сильные и отважные люди. С ними я чувствовала себя защищенной. Я благодарна всем тем, кто помог в такой непростой ситуации», - написала она.

Словами сыт не будешь в период правления единой России, хоть по полтосику раздала, в качестве благодарности?

Гость|05.04.2020 11:29|

05.04.2020 11:26|

Хочу сней целоваться, чтобы имунитету хапнуть.

Гость|05.04.2020 11:28|

По французкий?

Глубокий языковой поцелуй!

Гость|05.04.2020 11:30|

Гость писал(a):

И не смогла заразить семью?
У всех разный иммунитет.

Гость|05.04.2020 11:31|

Где информация на сегодня?

Гость|05.04.2020 11:32|

Да, че то не дают статистику за сутки.

Гость|05.04.2020 11:33|

Ждут, не решаются огласить... Набираются духу

Гость|05.04.2020 11:33|

05.04.2020 11:31|

Где информация на сегодня?

Гость|05.04.2020 11:32|

Да, че то не дают статистику за сутки.

Верите в статистику?

Гость|05.04.2020 11:34|

Гость писал(a):

Объясните мне на счет самоизоляции! Я за границу не езжу, Ни в Италию, ни в Турцию, денег нет. Еле свожу концы с концами, воровать не научили.

И теперь, вместо того, чтобы зарабатывать на жизнь я должен безвылазно сидеть в квартире из-за каких-то дур, которые себе ни в чем не отказывают и по своей депутатской ксиве сейчас живут припеваючи?

это еще не самое плохое

Гость|05.04.2020 11:35|

Чем лечили? Америкосы пишут, что лечение одного пиндоса обходится в ~ 30000$.

Гость|05.04.2020 11:35|

Ждем...

Гость|05.04.2020 11:38|

Гость писал(a):

Ждем...
Должны в десятке по РФ удержатся!!!!!

Гость|05.04.2020 11:38|

05.04.2020 11:35|

Чем лечили? Америкосы пишут, что лечение одного пиндоса обходится в ~ 30000$.

Судя по цифрам руку приложили 'спецы' из России :)))

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте