05.04.2020 | 11:16

В субботу, 4 апреля, пензенские врачи выписали из больницы жену депутата Заксобра Михаила Лисина - первую пациентку, у которой выявили коронавирусную инфекцию. Ни один человек из ее контактной группы не заболел.

Как парламентарий сообщил на своей странице в соцсети Facebook, в общей сложности пензячка провела на больничной койке три недели.

«Очень непростое для нас время. Врачи рекомендуют две недели минимум провести дома, в режиме реабилитации», - отметил Михаил Лисин.

Далее депутат приводит слова своей жены, выражающей благодарность медикам.

«Спасибо лечащему врачу и всем врачам и медперсоналу, работающим в больнице КИМ. Они делают все возможное и невозможное. И делают это очень профессионально. Работать им приходится почти круглосуточно. И зачастую не только бороться с болезнью, но и заниматься психологическим состоянием пациентов.

И они находят слова поддержки, так необходимые в такой ситуации. Это сильные и отважные люди. С ними я чувствовала себя защищенной. Я благодарна всем тем, кто помог в такой непростой ситуации», - написала она.

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