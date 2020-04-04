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Общество | Жителям Пензы рассказали об умственных способностях крыс

04.04.2020|18:10
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Крыс можно не любить, но при этом они не перестанут быть одними из самых умных млекопитающих. С человеком во многом схожи: дерутся, когда речь идет о выживании или сохранении потомства, видят сны, имеют абстрактное мышление, живут семьями, испытывают сочувствие, симпатии и ненависть к некоторым сородичам.

Геномы людей и этих грызунов схожи на 95%, но взаимоотношения вряд ли можно назвать хорошими. Разве что только с декоративными удалось поладить.

«Не надо бояться, они не являются переносчиками каких-то определенных болезней, которые есть у крыс из подвалов. Они гораздо умнее, чем хомяки, они более ручные. Даже ребенку лучше купить крысу, чем хомяка», - отметил администратор зоомагазина Владимир Акопов.

Крысы появились на Земле на 48 миллионов лет раньше, чем люди, и теперь в среднем на каждого жителя планеты приходится по два таких животных. Тем не менее человек не хочет мириться с подобным соседством. Например, месяц назад в журналисты 11 канала рассказывали, как грызуны заполонили улицу Пушанина в Терновке.

«Их куча была. Растерялась, даже не сосчитала, не могла выкинуть мусор», - пожаловалась жительница Пензы.

Эти животные - единственные среди млекопитающих, которые, как и люди, умеют улыбаться. А человек теперь очень нуждается в положительных эмоциях, пусть даже получает их от таких зверьков.

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Гость|04.04.2020 18:44|

В китайском Ухане 15% домашних и бродячих кошек инфицированы короновирусом(Ой горе кошатников,просядет кощиный бизнес).По крыскам данных нет,чистоплотные зверюшки.

Гость|04.04.2020 19:08|

Отвлекли от проблем, забили свободный файл. Фееричная статья к ужину.

Гость|04.04.2020 19:47|

А ничё, что они бубонную чуму разносят?

Гость|04.04.2020 19:53|

Гость писал(a):

А ничё, что они бубонную чуму разносят?
Победили её,победили.

Теперь пусть кошатники дрищут. У собак короновируса не обнаружено.

Гость|04.04.2020 19:59|

Очень своевременно, спасибо! Только вот тема тараканов не раскрыта.

Гость|04.04.2020 20:03|

Читайте telegram-канал Пензенская ГАРМОНЬ, узнаете много интересного

Гость|04.04.2020 20:04|

Все крысы в правительстве области сидят!!!!!!

Имя: Гость
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