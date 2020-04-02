02.04.2020 | 15:37

Из окон полетел мусор. Его начали выкидывать пензенцы, оказавшиеся на карантине. Они не могут выходить из подъездов и не знают, что делать с пакетами.

«И мусор нам не разрешают выносить. Его складывают люди прямо вот около подъезда. Мы звонили сегодня - я сама лично звонила, говорю: «А чо мусор-то вы?..» А он говорит: «Дворник не будет выбирать. Вот кто вам запретил, пусть убирает». И кто его будет убирать? И что это будет? От коронавируса лечимся, а эту антисанитарию кто будет убирать?» - пожаловалась по телефону жительница г. Пензы Лидия.

Ситуация, связанная с коронавирусом, - форс-мажор. Предусмотреть сразу все детали было невозможно.

«Для многоквартирных домов у подъездов, которые находятся на карантине, в шаговой доступности будут расположены евроконтейнеры. У жителей будет возможность вынести мусор и бросить его в евроконтейнер», - заверил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Виталий Кузькин.

У одного из домов баки на колесах уже установили.

Бытовые отходы вывозит региональный оператор по мере наполнения емкостей. За чистоту вокруг контейнеров отвечает дворник управляющей компании.

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