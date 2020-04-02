02.04.2020 | 09:34

В Кузнецке руководителям организаций, которые продолжают свою деятельность в период самоизоляции, рекомендовали оформить сотрудникам справки для выхода из дома. Об этом в среду, 1 апреля, в видеообращении сообщил мэр Сергей Златогорский.

Образцы такого документа разместят на сайте администрации города.

«Индивидуальные предприниматели, которые сами занимаются своей деятельностью, при себе должны иметь копии ОГРНИП», - уточнил градоначальник.

Справку для выхода из дома рекомендовано оформить и волонтерам, оказывающим социальную помощь во время пандемии. Для этого им нужно обратиться в администрацию города по телефону или же написать на электронную почту.

Нововведение начнет действовать с 3 апреля.

«Наши требования законны. Их несоблюдение влечет ответственность по законодательству РФ. Некоторые пытаются подискутировать на тему юридической техники. Я не рекомендую сейчас этим заниматься. Все наши действия направлены на защиту самого главного права человека - права на жизнь и на здоровье», - подчеркнул Сергей Златогорский.

1 апреля стало известно, что в Заречном для работающих в период самоизоляции горожан оформят специальное разрешение. Вместе с ним должен предъявляться и паспорт.

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