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Общество | Кузнечанам для выхода из дома оформят справки

02.04.2020|09:34
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В Кузнецке руководителям организаций, которые продолжают свою деятельность в период самоизоляции, рекомендовали оформить сотрудникам справки для выхода из дома. Об этом в среду, 1 апреля, в видеообращении сообщил мэр Сергей Златогорский.

Образцы такого документа разместят на сайте администрации города.

«Индивидуальные предприниматели, которые сами занимаются своей деятельностью, при себе должны иметь копии ОГРНИП», - уточнил градоначальник.

Справку для выхода из дома рекомендовано оформить и волонтерам, оказывающим социальную помощь во время пандемии. Для этого им нужно обратиться в администрацию города по телефону или же написать на электронную почту.

Нововведение начнет действовать с 3 апреля.

«Наши требования законны. Их несоблюдение влечет ответственность по законодательству РФ. Некоторые пытаются подискутировать на тему юридической техники. Я не рекомендую сейчас этим заниматься. Все наши действия направлены на защиту самого главного права человека - права на жизнь и на здоровье», - подчеркнул Сергей Златогорский.

1 апреля стало известно, что в Заречном для работающих в период самоизоляции горожан оформят специальное разрешение. Вместе с ним должен предъявляться и паспорт.

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Гость|02.04.2020 09:55|

Ага,эт вы про законность и благие намерения,бабкам в Земетчино,на завалинке у клуба расскажите.пока Путин не ввёл ч.положение,это всё рекомендации,не обязательные к исполнению.

Гость|02.04.2020 09:58|

По закону это полный бред с филькиными грамотами.

Гость|02.04.2020 10:02|

penzainform.ru писал(a):

«Наши требования законны. Их несоблюдение влечет ответственность по законодательству РФ....», - подчеркнул Сергей Златогорский.
Перечень законов в студию.

penzainform.ru писал(a):

«... Я не рекомендую сейчас этим заниматься...», - подчеркнул Сергей Златогорский.
Сережа, угрожать надумал?

Имя: Гость
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