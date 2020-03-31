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Общество | В Пензе правоохранители начали патрулировать улицы в масках

31.03.2020|13:54
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В Пензе росгвардейцы совместно с сотрудниками УМВД приступили к патрулированию улиц. Правоохранителей снабдили необходимыми средствами защиты от вируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что на нерабочей неделе, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным, усилят охрану общественного порядка. Сотрудники УМВД и Росгвардии не только будут пресекать правонарушения, но и охранять объекты собственности.

Вышедшие на патрулирование правоохранители раздают пензенцам и гостям областного центра информационные листовки по профилактике коронавируса, проводят разъяснительную работу и призывают оставаться дома, исключить посещение общественных мест, использовать маски и кожные антисептики.

«Маршруты групп задержания вневедомственной охраны приближены к возможным местам массового скопления людей. Сотрудники напоминают гражданам о важности соблюдения режима самоизоляции для сохранения своего здоровья и близких», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Источник — фото пресс-службы регионального управления Росгвардии
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Гость|31.03.2020 14:11|

А почему глаза не защищены? Вирус может сесть на слизистую оболочку глаза!

Гость|31.03.2020 14:17|

А листовками заразу распространяют?

Гость|31.03.2020 14:28|

Улицы в масках?!

Гость|31.03.2020 14:28|

Сначала будут предупреждать, а потом в обезъянник закрывать.

Гость|31.03.2020 14:37|

на автовокзале и округе ни одного не видела.бабки как бегали по улицам .так и бегают.смысл самоизоляции?

Гость|31.03.2020 14:40|

Нужно думать о тяжелом труде мед.работников и сотрудников правоохранительных органов!Чем больше люди будут дисциплинированы тем скорее мы победим этот вирус!

Гость|31.03.2020 14:44|

а когда "возьмут под козырёк" слова премьера о введении режима полной самоизоляции для всех регионов? или хотя бы посмотрят на опыт соседей?

чего ждём-то?

31 марта вводите полную самоизоляцию, вступающую силу 1 апреля.

завтра вашу новость воспримут как глупую шутку же.

Гость|31.03.2020 14:44|

В аптеках нет масок

Гость|31.03.2020 14:44|

Розничные магазы продуктов питания работают это понятно. Но вот продуктовые ярмарки в закрытых павильонах. Если там выявят зараженного , то тогда как они будут всю эту араву отслеживать? Куча продавцов, торговых представителей, экспидиторов со всех заводов продуктовых. Это что же будет, финиш???

Гость|31.03.2020 14:54|

одни пенсионеры бродят по улицам

Гость|31.03.2020 15:11|

Возле ККЗ не мешало бы им патрулировать и разгонять всех гуляющих. Народ чихать хотел на самоизоляцию.

Имя: Гость
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