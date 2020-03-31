31.03.2020 | 13:54

В Пензе росгвардейцы совместно с сотрудниками УМВД приступили к патрулированию улиц. Правоохранителей снабдили необходимыми средствами защиты от вируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что на нерабочей неделе, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным, усилят охрану общественного порядка. Сотрудники УМВД и Росгвардии не только будут пресекать правонарушения, но и охранять объекты собственности.

Вышедшие на патрулирование правоохранители раздают пензенцам и гостям областного центра информационные листовки по профилактике коронавируса, проводят разъяснительную работу и призывают оставаться дома, исключить посещение общественных мест, использовать маски и кожные антисептики.

«Маршруты групп задержания вневедомственной охраны приближены к возможным местам массового скопления людей. Сотрудники напоминают гражданам о важности соблюдения режима самоизоляции для сохранения своего здоровья и близких», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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