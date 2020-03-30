30.03.2020 | 16:49

С понедельника, 30 марта, в Пензенской области решили усилить наблюдение за жителями региона старше 45 лет с сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. Для них начали работать кол-центры.

Пациенты с эндокринными заболеваниями могут позвонить по номеру 8(8412)45-29-23 и получить консультацию профильного специалиста эндокринологического центра областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

Для пензенцев с болезнями системы кровообращения кол-центр организован на базе кардиодиспансера той же больницы. Обращаться с вопросами можно по телефону 8(8412)45-29-37.

«Для инвалидов и участников региональных лекарственных проектов заочная консультация врача-кардиолога или врача-эндокринолога предусматривает дистанционную, т. е. без посещения поликлиники, выписку рецепта на необходимый лекарственный препарат, а также доставку лекарственных препаратов на дом», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Кол-центры работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Обратившись, пациент сообщает личные данные (ФИО, дату рождения), затем идет обязательный сбор анамнеза для раннего выявления признаков возможного развития коронавируса.

«В зависимости от состояния здоровья пациента будет приниматься решение об объеме дальнейшего динамического наблюдения», - добавили в пресс-службе.

Если у обратившегося не будет признаков ухудшения состояния, то по рекомендации врача без посещения поликлиники ему выпишут рецепты и отпустят лекарства, которые волонтеры принесут на дом.

«Прежде всего речь идет об инсулинах, препаратах для вторичной профилактики у больных, перенесших инфаркт миокарда, у больных, перенесших операцию на сердце в течение года, и после определенных видов инсультов в течение шести месяцев», - уточнили в минздраве.

Если человек больше месяца не был в поликлинике, у него отрицательная динамика по жалобам, требуется увеличение дозы препарата, участились вызовы бригады скорой, к нему домой выедет врачебная бригада, которая проведет дополнительные обследования, скорректирует лечение и выпишет рецепты на льготные лекарства.

При серьезной отрицательной динамике, резком ухудшении состояния, нарастании симптомов хронической сердечно-сосудистой недостаточности, появлении впервые либо усилении боли, одышки, нарушении ритма вызывается скорая помощь.

«Обращаем внимание, что доставка лекарственных препаратов на дом будет осуществляться волонтерами-медиками ежедневно, с понедельника по субботу включительно, в период с 9:00 до 18:00», - заключили в пресс-службе.

С 30 марта и до особого распоряжения жителей региона старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. То же самое касается граждан, страдающих сахарным диабетом, астмой. В перечне - бронхоэктатическая болезнь, хроническая болезнь почек, легочное сердце и нарушения легочного кровообращения.

Речь идет и о людях с трансплантированными органами и тканями, злокачественными новообразованиями, острым лейкозом, высокозлокачественной лимфомой, рецидивами и резистентными формами других лимфопролиферативных заболеваний, хроническим миелолейкозом в фазах хронической акселерации и бластного криза.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.