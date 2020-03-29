29.03.2020 | 12:12

При въезде в Заречный будут проверять загранпаспорта. Новое правило ввели на всех КПП с 24 марта.

Изменение коснулось иногородних граждан, въезжающих в город по разовым пропускам или спискам. Они обязаны либо приложить загранпаспорт к пакету документов, который представляется на оформление, либо предъявить его прапорщику на КПП, пояснили в администрации Заречного.

Это необходимо для того, чтобы выяснить, когда желающий войти на территорию города был за границей в последний раз и истек ли у него срок карантина после возвращения на родину. Если нет, то проход таким гражданам воспрещен.

На 28 марта в закрытом городе не зафиксировано случаев заболевания COVID-19. Опасный вирус на данный момент подтвержден у пяти жителей областного центра. Еще у трех подозревают его наличие.

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