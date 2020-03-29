Сетевое издание|18+|Воскресенье|29 мар 2020|13:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  91.70  |  $  83.14

Общество | Жителям других городов усложнили въезд в Заречный

29.03.2020|12:12
Печать

При въезде в Заречный будут проверять загранпаспорта. Новое правило ввели на всех КПП с 24 марта.

Изменение коснулось иногородних граждан, въезжающих в город по разовым пропускам или спискам. Они обязаны либо приложить загранпаспорт к пакету документов, который представляется на оформление, либо предъявить его прапорщику на КПП, пояснили в администрации Заречного.

Это необходимо для того, чтобы выяснить, когда желающий войти на территорию города был за границей в последний раз и истек ли у него срок карантина после возвращения на родину. Если нет, то проход таким гражданам воспрещен.

На 28 марта в закрытом городе не зафиксировано случаев заболевания COVID-19. Опасный вирус на данный момент подтвержден у пяти жителей областного центра. Еще у трех подозревают его наличие.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|29.03.2020 12:54|

Вообще и из Заречного никого не выпускать

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте