28.03.2020 | 12:55

В пятницу, 27 марта, в Пензе завершилась трехдневная тренировка бойцов спецподразделений Росгвардии.

В задачу сотрудников СОБР и ОМОН входила высадка десанта из вертолета МИ-8 на ограниченные площадки. При этом военнослужащие использовали специальное снаряжение - спусковые устройства.

На учениях росгвардейцы отработали спуски из воздушного судна с различных высот от 10 до 50 метров. Они продемонстрировали высокий уровень умений и навыков по выполнению десантирования.

«Главная цель тренировки - поддержание готовности и совершенствование имеющихся навыков», - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

День завершения учений по десантированию совпал с профессиональным праздником росгвардейцев: они отметили четырехлетие со дня создания своего ведомства.

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