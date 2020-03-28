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Общество | Под Пензой росгвардейцы отработали десантирование из вертолета

28.03.2020|12:55
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В пятницу, 27 марта, в Пензе завершилась трехдневная тренировка бойцов спецподразделений Росгвардии.

В задачу сотрудников СОБР и ОМОН входила высадка десанта из вертолета МИ-8 на ограниченные площадки. При этом военнослужащие использовали специальное снаряжение - спусковые устройства.

На учениях росгвардейцы отработали спуски из воздушного судна с различных высот от 10 до 50 метров. Они продемонстрировали высокий уровень умений и навыков по выполнению десантирования.

«Главная цель тренировки - поддержание готовности и совершенствование имеющихся навыков», - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

День завершения учений по десантированию совпал с профессиональным праздником росгвардейцев: они отметили четырехлетие со дня создания своего ведомства.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|28.03.2020 13:11|

"Ограниченные площадки" это участки для голосования "за" поправки к Конституции?

Гость|28.03.2020 13:17|

Нам вот это зачем?!? Мнение народа о них ещё очень долго не изменится в лучшую сторону.

Гость|28.03.2020 13:21|

им давно пофиг на мнение народа...

Гость|28.03.2020 13:29|

На балконы сопливых пенсионеров готовятся высаживаться.

Гость|28.03.2020 13:31|

а зачем

Гость|28.03.2020 13:41|

ОВО В РОСГВАРДИЮ И ДР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОХОДИЛИ ИЛИ ВЗЯЛИ СРАЗУ ЧТО ЗНАЧИЛИСЬ ТАМ.

Гость|28.03.2020 13:59|

Готовность винтить мирных граждан?

Гость|28.03.2020 14:05|

Просто показывают свою мощь перед голосованием. Что бы у граждан даже мысли не возникло бунтовать...

Гость|28.03.2020 14:08|

А почему не пишут как надо бить в живот мирных женщин,а? Этот вариант даже призидент поддержал! во как.

Имя: Гость
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