27.03.2020 | 15:49

В пятницу, 27 марта, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина назвала фейком распространяемую в Сети фотографию со списком опасных улиц в Пензе.

В своем Telegram-канале она выложила фото с перечнем улиц и домов, среди которых: Карпинского, 33, Фурманова, 19, Ворошилова, 20, Рахманинова, 36, Ладожская, 119, Ладожская, 29, пр-т Победы, 115, Ударная, 32, Кирова, 2а.

Дина Черемушкина заявила, что информация о том, что это адреса контактных по коронавирусной инфекции, не соответствует действительности.

По состоянию на пятницу, 27 марта, в Пензенской области COVID-19 по-прежнему диагностирован у двух человек, еще у трех он подтвержден первично. Под наблюдением находятся 1 984. В местах проживания больных проводятся карантинные мероприятия с участием сотрудников органов внутренних дел.

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