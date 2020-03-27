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Общество | Распространяемый в Сети список «опасных» улиц Пензы назвали фейком

27.03.2020|15:49
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В пятницу, 27 марта, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина назвала фейком распространяемую в Сети фотографию со списком опасных улиц в Пензе.

В своем Telegram-канале она выложила фото с перечнем улиц и домов, среди которых: Карпинского, 33, Фурманова, 19, Ворошилова, 20, Рахманинова, 36, Ладожская, 119, Ладожская, 29, пр-т Победы, 115, Ударная, 32, Кирова, 2а.

Дина Черемушкина заявила, что информация о том, что это адреса контактных по коронавирусной инфекции, не соответствует действительности.

По состоянию на пятницу, 27 марта, в Пензенской области COVID-19 по-прежнему диагностирован у двух человек, еще у трех он подтвержден первично. Под наблюдением находятся 1 984. В местах проживания больных проводятся карантинные мероприятия с участием сотрудников органов внутренних дел.

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Источник — фото t.me/dinacheremushkina
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Гость|27.03.2020 16:01|

penzainform.ru писал(a):

еще у трех он подтвержден первично.
Звучит право как насмешка...

Гость|27.03.2020 16:05|

интересно, а догадаются ли власти распорядиться о влажной уборке в подъездах многоквартирных домов с использованием дез. средств. Или фсё как обычно - раз в месяц размазывание грязи по этажам

Гость|27.03.2020 16:06|

вот так ненавязчиво донесли список до всех!

Гость|27.03.2020 16:11|

penzainform.ru писал(a):

Дина Черемушкина заявила, что информация о том, что это адреса контактных по коронавирусной инфекции, не соответствует действительности.
Ну так огласи действительные адреса. А так, кто тебе поверит, значит как всегда врёшь.

Гость|27.03.2020 16:12|

А если это фейк, то укажите верные адреса людей, у которых был контакт с инфицированной, а также 3-х человек у которых предварительно также подтверждён вирус. А то получается что это не правда (хотя многие знают что Карпинского 33 и Фурманова 19 реально на карантине и есть в списке), но реальную информацию мы до жителей города доносить не будем!!!

Гость|27.03.2020 16:21|

Самозанятый сосед поехал ремонтировать стиральную машинку на Карпинского, а знал бы - не поехал.И к чему эти тайны.

Гость|27.03.2020 16:24|

а чо комментировать инет тебе в помощь и посмотришь

Гость|27.03.2020 16:26|

а где информация ежедневная оперативная из штаба уже вечер?

Гость|27.03.2020 16:34|

А фото с Ворошилова, 20 тоже фейк???

Гость|27.03.2020 16:34|

Что там на Ул.ладожская 117. видео есть что там обработку проводят?

Гость|27.03.2020 16:36|

Обязательно надо информировать граждан куда реально лучше не соваться, а то сидишь и думаешь есть в твоём районе вирус или нет?

Гость|27.03.2020 16:37|

хоть бы действительно указали какие дома а то сразу фейк.

Гость|27.03.2020 16:38|

А губер чо воркует в соц.сетях?

Гость|27.03.2020 16:39|

Фейк! Гуляйте, отдыхайте, работайте. "Всё будет хорошо!" Атятя, играй, гармошка!

Гость|27.03.2020 16:49|

В полиции подтвердили, что они дежурят на Ворошилова 29 из-за карантина. Кто врет?

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Имя: Гость
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