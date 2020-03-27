27.03.2020 | 12:16

По состоянию на пятницу, 27 марта, в Пензенской области COVID-19 по-прежнему диагностирован у двух человек, еще у трех он подтвержден первично. Под наблюдением находятся 1 984.

«Исследования на коронавирус осуществляются в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области»: обследовано 2 409 человек (2 659 исследований), - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области, лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию проводится у больных с пневмониями и признаками ОРВИ, в иных случаях по эпидемиологическим показаниям, а также у лиц, прибывших из зарубежных поездок.

«Рассматривается возможность лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию иных граждан в лабораториях медицинских организаций, которые будут определены Министерством здравоохранения Пензенской области», - добавили в управлении.

На сессии Законодательного собрания, проходившей 27 марта, министр здравоохранения региона Александр Никишин сообщил, что первая пациентка, находящаяся в больнице КИМ, готовится к выписке, состояние второй - средней тяжести без ухудшения. Ей проводится необходимое лечение.

Губернатор Иван Белозерцев, присутствовавший на сессии, уточнил: «У нас два пациента с положительным результатом на коронавирус. Есть еще три человека, лаборатория подтвердила у них положительный результат. Они находятся в изоляции в отдельных боксах, пока не придет результат из Новосибирска или Москвы».

По его словам, три человека, у которых первичный положительный результат был диагностирован 26 марта, контактировали с 77-летней пенсионеркой, больной коронавирусом.

На сайте правительства Пензенской области также сообщается, что в местах их проживания проводятся карантинные мероприятия с участием сотрудников органов внутренних дел.

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