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Общество | В Пензенской области на COVID-19 обследовано более 2 400 человек

27.03.2020|12:16
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По состоянию на пятницу, 27 марта, в Пензенской области COVID-19 по-прежнему диагностирован у двух человек, еще у трех он подтвержден первично. Под наблюдением находятся 1 984.

«Исследования на коронавирус осуществляются в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области»: обследовано 2 409 человек (2 659 исследований), - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области, лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию проводится у больных с пневмониями и признаками ОРВИ, в иных случаях по эпидемиологическим показаниям, а также у лиц, прибывших из зарубежных поездок.

«Рассматривается возможность лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию иных граждан в лабораториях медицинских организаций, которые будут определены Министерством здравоохранения Пензенской области», - добавили в управлении.

На сессии Законодательного собрания, проходившей 27 марта, министр здравоохранения региона Александр Никишин сообщил, что первая пациентка, находящаяся в больнице КИМ, готовится к выписке, состояние второй - средней тяжести без ухудшения. Ей проводится необходимое лечение.

Губернатор Иван Белозерцев, присутствовавший на сессии, уточнил: «У нас два пациента с положительным результатом на коронавирус. Есть еще три человека, лаборатория подтвердила у них положительный результат. Они находятся в изоляции в отдельных боксах, пока не придет результат из Новосибирска или Москвы».

По его словам, три человека, у которых первичный положительный результат был диагностирован 26 марта, контактировали с 77-летней пенсионеркой, больной коронавирусом.

На сайте правительства Пензенской области также сообщается, что в местах их проживания проводятся карантинные мероприятия с участием сотрудников органов внутренних дел.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|27.03.2020 12:44|

Дай бог всем здоровья!

Но кто завёз в Пензу эту заразу? По всей России только 20% разазились дома ,а остальные 80% подцепили заразу за границей.

КТО ЗАВЁЗ ЗАРАЗУ В ПЕНЗУ?

Гость|27.03.2020 12:50|

Все вахтовики сейчас едут домой, только трое из знакомых мне семей приехали на этой недели из Москвы в Пензу. их кто то проверяет? вряд ли

Гость|27.03.2020 13:08|

почему не говорят, где подцепила старушка.

Гость|27.03.2020 13:12|

А будет ли отвечать господин ЛИСИН С ЖЕЕОЙ ЗА СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ! И за распространение инфекции по конкретном району Пенза!

Гость|27.03.2020 13:21|

Гость писал(a):

почему не говорят, где подцепила старушка
Кто из выездных "наградил" старушек? Под чьим чутким контролем из минкульта Пензы они готовили выступления?

Гость|27.03.2020 13:26|

Гость писал(a):

Гость|27.03.2020 12:44|

Дай бог всем здоровья!

логичнее сначала спросить а за чем бог в таком случае посылает не здоровье?

Гость|27.03.2020 13:29|

Гость писал(a):

А будет ли отвечать господин ЛИСИН С ЖЕЕОЙ ЗА СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ! И за распространение инфекции по конкретном району Пенза!
Лещенко всю элиту заразил. Ответит ли?

Гость|27.03.2020 13:37|

Подтвержден первично, потом вторично, потом третично, и потом уже все поумирают. Сушат статистику. На носу губернаторские выборы, надо представить статистику так, что губернатор молодец, не допустил распространения заразы и на новый срок избрать. Да, и ни за что не поверю, что в огромной России количество заболевших людей как в маленькой Исландии.

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