Сетевое издание|18+|Четверг|26 мар 2020|13:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  86.02  |  $  78.64

Общество | Разработан план экономического развития Пензенской области

26.03.2020|12:18
Печать

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и его заместитель Денис Бубнов представили губернатору Ивану Белозерцеву план устойчивого экономического развития региона.

План включает 29 пунктов. Первоочередные задачи - наличие товаров первой необходимости в торговых сетях и мониторинг цен на них.

Предполагается постоянно наблюдать и анализировать ситуацию на рынке труда. Для граждан, находящихся под угрозой увольнения и в других неприятных ситуациях (неполное рабочее время, остановка работ, предоставление отпуска без сохранения зарплаты, сокращение), предусмотрена организация временной занятости.

«Планируется отслеживать работу предприятий, отмечать, где намечается сокращение или неполная занятость, и принимать меры. Мы уже готовы рассматривать обращения по всем отраслям малого и среднего бизнеса, где начинаются сбои в работе», - сообщил Денис Бубнов.

Кроме того, план предусматривает возможность снижения налогов в сферах туризма, спорта, досуга, общепита, социальных услуг и приостановления проверок (за исключением внеплановых).

Также в документе говорится о предоставлении предпринимателям на льготных условиях необработанных участков сельхозугодий и увеличении посевных площадей под крупяными культурами.

Иван Белозерцев поручил скорректировать план в соответствии с обращением Президента РФ Владимира Путина.

«Мы должны быть готовы отвечать на все возникающие вопросы, у людей должна быть полная информация о том, на какую помощь они могут рассчитывать. Информировать нужно через профильное министерство, вниманием должны быть охвачены все - руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, индивидуальные предприниматели».

Ранее на своих страницах в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» глава региона отметил, что жители области задают вопросы, связанные с экономическими последствиями пандемии.

«Правительство сейчас работает не только над тем, чтобы остановить рост числа заболевших (это самое важное!), но и чтобы минимизировать проблемы в экономике», - сообщил Иван Белозерцев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото № 2 pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|26.03.2020 13:11|

Работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовали в четверг, 26 марта 2020 года.

Подрядная организация ООО «Автодорога» проводит демонтаж бортового камня по улице Толстого. В рамках контракта на объекте будет выполнен ремонт покрытия проезжей части и тротуаров.

Сумма контракта составила 12 900 000 рублей.

Гость|26.03.2020 13:12|

А план-то где? Или эти общие фразы и есть план?

Гость|26.03.2020 13:12|

Это наш ответ коронавирусу. А мы его БОРДЮРОМ.

Гость|26.03.2020 13:16|

Ха-ха-ха! Симонова гнать из правительства.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте