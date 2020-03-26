26.03.2020 | 12:18

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и его заместитель Денис Бубнов представили губернатору Ивану Белозерцеву план устойчивого экономического развития региона.

План включает 29 пунктов. Первоочередные задачи - наличие товаров первой необходимости в торговых сетях и мониторинг цен на них.

Предполагается постоянно наблюдать и анализировать ситуацию на рынке труда. Для граждан, находящихся под угрозой увольнения и в других неприятных ситуациях (неполное рабочее время, остановка работ, предоставление отпуска без сохранения зарплаты, сокращение), предусмотрена организация временной занятости.

«Планируется отслеживать работу предприятий, отмечать, где намечается сокращение или неполная занятость, и принимать меры. Мы уже готовы рассматривать обращения по всем отраслям малого и среднего бизнеса, где начинаются сбои в работе», - сообщил Денис Бубнов.

Кроме того, план предусматривает возможность снижения налогов в сферах туризма, спорта, досуга, общепита, социальных услуг и приостановления проверок (за исключением внеплановых).

Также в документе говорится о предоставлении предпринимателям на льготных условиях необработанных участков сельхозугодий и увеличении посевных площадей под крупяными культурами.

Иван Белозерцев поручил скорректировать план в соответствии с обращением Президента РФ Владимира Путина.

«Мы должны быть готовы отвечать на все возникающие вопросы, у людей должна быть полная информация о том, на какую помощь они могут рассчитывать. Информировать нужно через профильное министерство, вниманием должны быть охвачены все - руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, индивидуальные предприниматели».

Ранее на своих страницах в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» глава региона отметил, что жители области задают вопросы, связанные с экономическими последствиями пандемии.

«Правительство сейчас работает не только над тем, чтобы остановить рост числа заболевших (это самое важное!), но и чтобы минимизировать проблемы в экономике», - сообщил Иван Белозерцев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.