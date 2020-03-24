24.03.2020 | 16:35

Уйти в подполье, вернее самоизолироваться, обязаны все, кто возвращается из-за границы. Эта жесткая мера призвана не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Каждый прибывший должен сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с чумой XXI века.

В Пензенской области звонки принимаются по телефону 42-09-47, код города 8(8412), также можно набрать номер горячей линии 8-800-2000-112. Далее путешественника ждут 14 дней в полном одиночестве.

«Этот человек, если он работает и застрахован в системе социального страхования, он имеет право на оформление больничного листа по карантину. Больничный лист оформляется дистанционно, через сайт фонда социального страхования. Больничный лист будет доставлен на дом медицинскими работниками», - пояснила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Сам же человек не может покидать квартиру даже на несколько минут: выбросить мусор, погулять с собакой, сходить за продуктами в магазин запрещено. Это требование следует соблюдать в течение двух недель. Если человек нуждается в товарах первой необходимости, он может попросить помощи у соседей, родственников или волонтеров.

Из рук в руки передавать пакет нельзя, любые контакты должны быть сведены к нулю, поэтому чаще всего посылку оставляют у дверей, хотя некоторые россияне придумывают более изощренные способы передать продовольственный груз.

Тем, кто находится в изоляции, важно следить за состоянием собственного здоровья. Если появились хоть какие-то признаки ОРВИ (температура, кашель, насморк), надо незамедлительно вызвать врача на дом.

«В периоде самоизоляции существуют определенные дни, когда медработник должен посетить человека. Даже если у него нет никаких клинических симптомов, в любом случае будет взят анализ на коронавирус. При отрицательном анализе и по истечении 14 дней человек может покидать свое жилое помещение», - рассказала Ирина Пузракова.

В правительстве страны предложили ужесточить ответственность за нарушение режима самоизоляции, как для физических, так и для юридических лиц. Тем временем в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции призывают людей преклонного возраста особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Кроме того, настоятельно советуют всем жителям губернии в ближайшее время воздержаться от поездок в Москву.

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