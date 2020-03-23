К началу летнего сезона в Пензе проверят детские и спортивные площадки. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Лузгин.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале мэрии, реестр дворовых площадок составят до 13 апреля. До 15 мая их должны обследовать - проверить надежность крепления и функционирования спортивного оборудования, инвентаря и снарядов.
Кроме того, к летнему отдыху детей подготовят пришкольные площадки и подростковые клубы.
Также чиновники должны составить план проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе по дворовому футболу и стритболу.
В документе отмечено, что в городе организуют системную спортивно-оздоровительную работу с детьми и подростками по месту жительства. К ней привлекут педагогов и тренеров.
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