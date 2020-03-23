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Общество | В Пензе проверят безопасность детских и спортивных площадок

23.03.2020|08:28
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К началу летнего сезона в Пензе проверят детские и спортивные площадки. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Лузгин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале мэрии, реестр дворовых площадок составят до 13 апреля. До 15 мая их должны обследовать - проверить надежность крепления и функционирования спортивного оборудования, инвентаря и снарядов.

Кроме того, к летнему отдыху детей подготовят пришкольные площадки и подростковые клубы.

Также чиновники должны составить план проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе по дворовому футболу и стритболу.

В документе отмечено, что в городе организуют системную спортивно-оздоровительную работу с детьми и подростками по месту жительства. К ней привлекут педагогов и тренеров.

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