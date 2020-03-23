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Общество | Чемодановский полигон планируют закрыть в 2022 году

23.03.2020|12:26
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После запуска мусоросортировочного завода в районе села Степановка закроют Чемодановскую свалку. Об этом со ссылкой на генерального директора ООО «Управление благоустройства и очистки» Андрея Архипова сообщает портал «Заречье сегодня».

Мусоросортивочный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в начале 2022 года. Уже подписано соответствующее соглашение и выделен земельный участок. Строительство объекта начнут после получения разрешительной документации.

На новом заводе от общей массы, подлежащей захоронению, будут отсортировываться картон, железо, стекло, пластик и, возможно, ткани. Далее их передадут на переработку в другие места. Органические отходы отберут для компоста.

По словам Андрея Архипова, жителям Заречного, поблизости от которого будет располагаться комплекс, не надо опасаться возникновения большой свалки.

«Современный полигон – это инженерное сооружение. Дно котлована застилают мембраной, которая не допускает протока фильтратов, закладывают систему по отводу газов и очистке. Когда часть полигона заполняется, ее покрывают грунтом. Получается холм с травой, из которого торчат небольшие трубы», - цитирует его портал «Заречье сегодня».

Площадь будущего комплекса составит около 100 га, 60 из них займет полигон, рассчитанный на 35 лет.

Как только мусоросортировочный завод откроется, чемодановский полигон перестанет работать. 23 февраля 2019 года сообщалось, что свалка, куда везут отходы со всей Пензы, заполнена на 94%.

Тогда руководство полигона заявило о намерении провести изыскания, чтобы увеличить срок службы полигона как минимум на пять лет.

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Гость|23.03.2020 12:56|

По словам Андрея Архипова, жителям Заречного, поблизости от которого будет располагаться комплекс, не надо опасаться возникновения большой свалки.

Ворота не заварили, получите свалку, в Зарик мусор везите ветром не раздут все за забором останется. Ну хоть одно полезное дело от этого Заречного.

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