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Общество | В соборной мечети Пензы отменили коллективные молитвы

19.03.2020|17:08
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В четверг, 19 марта, стало известно, что Централизованное духовное управление мусульман Пензенской области приняло меры в связи с угрозой распространения коронавируса.

В городской соборной мечети было решено отменить коллективные пятничные молитвы. Как только эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, они возобновятся.

«Муфтий Асиат Уразаев призвал верующих соблюдать меры по профилактике новой короновирусной инфекции и не допускать паники», - сообщили в Департаменте СМИ Пензенской области.

Русская православная церковь из-за вируса COVID-19 также установила новые правила для настоятелей приходов и подворий, игуменов и игумений монастырей. С ними можно ознакомиться здесь.

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Гость|19.03.2020 17:18|

Вот те и вся вера

Гость|19.03.2020 17:26|

А я думал какой бог сильней.Оказалось все слабые.Может после того как его прописали в конституции он победит проклятый вирус,посмотрим,посмотрим..

Гость|19.03.2020 17:27|

И эти не верят в божью защиту

Хорошая проверка.

Ни одна вера её её прошла.

Гость|19.03.2020 17:39|

А что наш главный батюшка отстает?

Имя: Гость
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