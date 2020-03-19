19.03.2020 | 17:08

В четверг, 19 марта, стало известно, что Централизованное духовное управление мусульман Пензенской области приняло меры в связи с угрозой распространения коронавируса.

В городской соборной мечети было решено отменить коллективные пятничные молитвы. Как только эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, они возобновятся.

«Муфтий Асиат Уразаев призвал верующих соблюдать меры по профилактике новой короновирусной инфекции и не допускать паники», - сообщили в Департаменте СМИ Пензенской области.

Русская православная церковь из-за вируса COVID-19 также установила новые правила для настоятелей приходов и подворий, игуменов и игумений монастырей. С ними можно ознакомиться здесь.

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