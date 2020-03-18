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Общество | В Пензе священнослужители не будут подавать руку для целования

18.03.2020|10:55
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В Пензенской епархии усилили меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Во вторник, 17 марта, на официальном сайте епархии появилась инструкция для настоятелей приходов и подворий, игуменов и игумений монастырей в связи c пандемией, утвержденная Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В документе говорится, что при причащении, которое не может быть отменено, «преподавать Святые Христовы Тайны следует с обтиранием после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и окунанием затем ее в воду с последующей утилизацией воды».

Преподносить так называемую запивку разрешено только индивидуально в одноразовой посуде. Для раздачи антидора, просфор и освященных хлебов священнослужители будут использовать одноразовые гигиенические перчатки.

«Платы при причащении мирян использовать только для убережения Святых Таин от возможного падения на пол и для обтирания лжицы, а для утирания уст по отдельности для каждого причастника использовать бумажные салфетки с последующим сожжением. Платы кипятить и стирать с должным благоговением после каждого богослужебного использования. Причастникам воздерживаться от лобзания Чаши», - уточняется в тексте.

Во время крещения воду будут менять и освящать после каждого человека, купель же станут протирать дезинфицирующей жидкостью.

При миропомазании и помазании елеем вместо стрючицы следует использовать ватную палочку, а вместо губки - бумажную салфетку. После процедуры все это подлежит сожжению.

«Вместо преподания креста для лобзания по окончании Божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан. Священнослужителям рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования», - сообщается в документе.

Целовать Евангелие или праздничную икону верующим разрешат только после полиелея и при условии обязательной протирки Евангелия и иконы после каждого человека дезинфицирующим раствором.

Всю утварь после богослужений будут тщательно омывать кипятком. Кроме того, в храмах и монастырях утвердят графики проветривания помещений. Места для написания записок, свечные ящики и дверные ручки будут регулярно обрабатывать дезрастворами.

Что касается самих священнослужителей и сотрудников храмов, то у каждого из них перед началом трудового дня будут измерять температуру бесконтактным способом. Им рекомендовано проводить дезинфекцию рук не реже одного раза в два часа.

Работа воскресных школ, а также приходских секций и кружков приостановлена до особого распоряжения.

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Гость|18.03.2020 11:08|

им,чё ещё руки целуют? вот бреееед.

Гость|18.03.2020 11:09|

Не верят в святую силу Божью? Или усомнились в праведном жребии Всевышнего?

Гость|18.03.2020 11:11|

В Европе закрыли все приходы всех вероисповеданий до окончания пандемии. Мы опять всё ждёмс???

Саудиты собираются отменять хадж в Мекку.

Гость|18.03.2020 11:12|

Иегова прислал им телеграму, что он бессилен против грипа?

Гость|18.03.2020 11:14|

А крузак 200 можно целовать?

Имя: Гость
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