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Общество | В Пензе обсудили дополнительные меры социальной поддержки дачников

19.03.2020|18:02
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Заместитель мэра Пензы докладывал о том, как планируют поддержать дачников при оплате проезда к земельным участкам в 2020 году. Но народные избранники жаждали конкретики.

«Мы не определяем конкретную сумму или конкретный размер компенсации перевозчикам за перевоз наших граждан к месту дачных участков. Скажите, пожалуйста, что нам мешает установить конкретный размер, например, 50 или 30 процентов, а не «до 50, до 90»?» - поинтересовался депутат городской думы Александр Смирнов.

«Ежегодно падение пассажиропотока по направлению дачных перевозок примерно составляет 7%, в связи с чем мы не можем прогнозировать точную сумму конечного количества, объема перевозок», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Герман Дорофеев.

О дополнительных мерах социальной поддержки членов садоводческих обществ речь шла на заседании комиссии городской думы. Кроме того, депутаты заинтересовались, нельзя ли в год 75-летия Победы предусмотреть бесплатный проезд на общественном транспорте в черте Пензы для некоторых жителей областного центра.

«А по поводу детей войны есть у вас такое обращение? Возможно ли рассчитать, чтобы у них были льготы?» - задал вопрос депутат городской думы Андрей Цесарев.

«Я думаю, это, безусловно, возможно. Если можно, более подробную информацию к сессии подготовим», - ответил Герман Дорофеев.

Сессия запланирована на 27 марта.

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