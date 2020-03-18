18.03.2020 | 10:33

В Пензенской области подрядчики начали очищать обочины региональных и межмуниципальных трасс. Их работу контролируют специалисты регионального минстроя.

Так, уборка мусора, сухостоя, очистка водопропускных труб и барьерного ограждения проводится на автодорогах Каменского и Тамалинского районов. Там же дорожники латают ямы.

Подобные работы выполняются и в Белинском районе. Кроме того, там устанавливают баннеры в честь 75-летия Победы и окрашивают столбики, рассказали в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В порядок после зимы приводят дороги и в областном центре. Специалисты чистят от пыли и мусора их прилотковые зоны. Также на улицах Пензы продолжается мелкоямочный ремонт.

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