Сетевое издание|18+|Вторник|17 мар 2020|15:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
  83.48  |  $  75.72

Общество | Улицы Пензы начали приводить в порядок после зимы

17.03.2020|14:00
Печать

В областном центре специалисты МУП «Пензадормост» приступили к чистке прилотковой части дорог от скопившейся грязи и пыли. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ночью рабочие проводят механизированную уборку, а днем чистят вручную. Количество специалистов в ближайшие дни увеличат.

«В связи с ночными заморозками пока задействована не вся пылеуборочная техника - два «бродвея» и два пылесоса. На следующей неделе ожидается потепление, планируем выпустить пять вакуумных пылесосов и четыре подметально-уборочные машины», - отчитался директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин.

Кроме того, работы, запланированные на санитарную пятницу, будут выполнять в четверг, 19 марта, когда ожидается более благоприятная погода.

«Продолжается мелкоямочный ремонт. Сегодня МУП «Пензадормост» ведет работы на улице Чаадаева. Завтра работы продолжатся на дороге, ведущей в микрорайон Заря», - добавили в пресс-службе мэрии.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.03.2020 14:07|

В порядок не скоро приведут

Гость|17.03.2020 14:12|

penzainform.ru писал(a):

планируем выпустить пять вакуумных пылесосов
Это те пылесосы, которые больше были в воздух поднимают, а не убирают?

Гость|17.03.2020 14:51|

Да это те, я сегодня видел такую машину, отскочили как можно дальше, чтобы не задохнуться от пыли

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте