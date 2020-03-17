17.03.2020 | 14:00

В областном центре специалисты МУП «Пензадормост» приступили к чистке прилотковой части дорог от скопившейся грязи и пыли. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ночью рабочие проводят механизированную уборку, а днем чистят вручную. Количество специалистов в ближайшие дни увеличат.

«В связи с ночными заморозками пока задействована не вся пылеуборочная техника - два «бродвея» и два пылесоса. На следующей неделе ожидается потепление, планируем выпустить пять вакуумных пылесосов и четыре подметально-уборочные машины», - отчитался директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин.

Кроме того, работы, запланированные на санитарную пятницу, будут выполнять в четверг, 19 марта, когда ожидается более благоприятная погода.

«Продолжается мелкоямочный ремонт. Сегодня МУП «Пензадормост» ведет работы на улице Чаадаева. Завтра работы продолжатся на дороге, ведущей в микрорайон Заря», - добавили в пресс-службе мэрии.

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