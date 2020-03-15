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Общество | В Пензенской области подготовились к лесным пожарам

15.03.2020|15:28
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Проверка, проведенная Департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, показала, что регион готов к борьбе с лесными пожарами.

Специалисты осмотрели лесопожарные станции, технику и оборудование, а также проверили работу региональной диспетчерской службы лесного хозяйства. Нарушений они не нашли.

«Комиссией подтверждено, что техника находится в исправном состоянии и к работе подготовлена. Межведомственное и межрегионального взаимодействие по вопросам охраны лесов от пожаров организовано на должном уровне. Соглашение о взаимодействии заключены с соседними субъектами РФ», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

В 2019 году пожароопасный сезон в регионе открылся 15 апреля. За шесть месяцев от 75 пожаров пострадало 214,5 га земель лесного фонда. Огонь удавалось ликвидировать в день возгорания, не допустив его распространения на значительную территорию.

Основными причинами возникновения ЧП стали неосторожное обращение с огнем и переход пламени с сельскохозяйственных земель.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|15.03.2020 15:42|

По зимнику вывези ворованый лес,а как чуть просохнет,ЗАПАЛЯТ.

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