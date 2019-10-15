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Общество | Названо число лесных пожаров в Пензенской области за полгода

15.10.2019|12:40
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Лесопожарный центр Пензенской области объявил о завершении пожароопасного сезона. В регионе установилась дождливая погода, опасность возгорания снизилась.

В настоящий момент сотрудники центра готовятся к зиме: демонтируют шлагбаумы, ограничивающие проезд в леса, баннеры противопожарного назначения, устраивают на хранение лесопожарную технику и оборудование.

В 2019 году пожароопасный сезон в регионе открылся 15 апреля. За шесть месяцев от 75 пожаров пострадало 214,5 га земель лесного фонда.

«В 2018 году возникло 80 лесных пожаров на площади 180,5 га. Таким образом, произошло снижение количество лесных пожаров и увеличение площади, пройденной огнем», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Причиной этого стало большое количество сельскохозяйственных палов, которые проводились весной.

«Все пожары обнаружены своевременно и ликвидированы в день возгорания», - отметили в пресс-службе.

Основными причинами возникновения ЧП по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем и переход пламени с сельскохозяйственных земель.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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