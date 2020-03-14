14.03.2020 | 12:06

В четверг, 12 марта, мировой судья участка № 1 Пензенского района Дмитрий Акатов изучил дело заместителя председателя правительства региона Валерия Беспалова.

«Принято решение: определение о передаче протокола об АП (административном правонарушении. - Прим. ред.) и других материалов дела на рассмотрение по подсудности», - говорится на сайте суда.

Участок № 1 Пензенского района включает в себя в числе прочего территорию рабочего поселка Золотаревка, недалеко от которого произошел инцидент. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi. За рулем была нетрезвая женщина, место пассажира занимал Валерий Беспалов.

На женщину составили протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, на ее спутника - за передачу управления.

Об инциденте доложили губернатору Ивану Белозерцеву, было назначено служебное расследование. Однако на данный момент Валерий Беспалов продолжает оставаться зампредом правительства Пензенской области. Он является куратором региональных минпрома и управления цифрового развития, участвует в заседаниях.