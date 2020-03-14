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Общество | Дело Валерия Беспалова передано в другой суд

14.03.2020|12:06
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В четверг, 12 марта, мировой судья участка № 1 Пензенского района Дмитрий Акатов изучил дело заместителя председателя правительства региона Валерия Беспалова.

«Принято решение: определение о передаче протокола об АП (административном правонарушении. - Прим. ред.) и других материалов дела на рассмотрение по подсудности», - говорится на сайте суда.

Участок № 1 Пензенского района включает в себя в числе прочего территорию рабочего поселка Золотаревка, недалеко от которого произошел инцидент. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi. За рулем была нетрезвая женщина, место пассажира занимал Валерий Беспалов.

На женщину составили протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, на ее спутника - за передачу управления.

Об инциденте доложили губернатору Ивану Белозерцеву, было назначено служебное расследование. Однако на данный момент Валерий Беспалов продолжает оставаться зампредом правительства Пензенской области. Он является куратором региональных минпрома и управления цифрового развития, участвует в заседаниях.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|14.03.2020 12:24|

Понять и простить.

Гость|14.03.2020 12:27|

Суд не рассматривал дело, а принял решение передать его по подсудности на основании ходатайства

Гость|14.03.2020 12:31|

а что сразу не передать в европейский.не понятки. зачем тянем.простого обывателя по такому делу,судят чуть не на следующей день....

Гость|14.03.2020 12:34|

Мировой судья Пензенского района не стал рассматривать дело Беспалова

Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Мировой судья судебного участка №1 Пензенского района Дмитрий Акатов не стал рассматривать дело в отношении заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова о передаче управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

В соответствии со ст. 29.5 КоАП РФ, дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, однако по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство, оно может быть рассмотрено по месту жительства.

По сведениям, которыми располагает ИА «PenzaNews», 12 марта на основании поступившего ходатайства мировым судьей Пензенского района было вынесено определение о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела «на рассмотрение по подсудности».

По имеющимся данным, дело передано в судебный участок №5 Ленинского района города Пензы. Дата его рассмотрения пока неизвестна.

Согласно ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание грозит тому, кто сел за руль пьяным.

Источник: https://penzanews.ru/society/141164-2020

© Информационное агентство «PenzaNews»

Гость|14.03.2020 12:40|

Гость писал(a):

14.03.2020 12:34|

Мировой судья Пензенского района не стал рассматривать дело Беспалова

Он решил потянуть дело (кота за хвост).

Гость|14.03.2020 12:40|

НЕ НАСИЛЬНИЧАЛ? Значит понять и простить. Объявить выговор и поставить на вид.

Гость|14.03.2020 12:40|

Байконур рулит

Гость|14.03.2020 12:41|

Клянусь морем впензе,что виновен Иван Белозерцев. Он набрал воров, пьяниц,судимых и т.д. виновен только Ванька.

Имя: Гость
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