В Кузнецке мировой суд определил наказание для индивидуальной предпринимательницы, которая работала с нарушением лицензионных условий на маршруте № 20.
Проверка, проведенная Нижне-Волжским управлением Ространснадзора, показала, что были нарушены требования обязательного прохождения предрейсового контроля технического состояния ее микроавтобуса. «Газель» выходила на маршрут с внесенным без разрешения ГИБДД изменением в конструкцию: на нее установили газобаллонное оборудование.
Нашли инспекторы и другое нарушение. Перевозчик не назначила приказом должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, не заключила с ним трудовой договор.
Коммерсантка признала вину, но уточнила, что по второму пункту не предоставила вовремя документы из-за двояко изложенного Ространснадзором запроса. Суд отнесся к этому доводу критически - он опровергался письменными доказательствами.
Предпринимательницу признали виновной и оштрафовали на 20 000 рублей.