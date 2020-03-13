13.03.2020 | 09:08

В Кузнецке мировой суд определил наказание для индивидуальной предпринимательницы, которая работала с нарушением лицензионных условий на маршруте № 20.

Проверка, проведенная Нижне-Волжским управлением Ространснадзора, показала, что были нарушены требования обязательного прохождения предрейсового контроля технического состояния ее микроавтобуса. «Газель» выходила на маршрут с внесенным без разрешения ГИБДД изменением в конструкцию: на нее установили газобаллонное оборудование.

Нашли инспекторы и другое нарушение. Перевозчик не назначила приказом должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, не заключила с ним трудовой договор.

Коммерсантка признала вину, но уточнила, что по второму пункту не предоставила вовремя документы из-за двояко изложенного Ространснадзором запроса. Суд отнесся к этому доводу критически - он опровергался письменными доказательствами.

Предпринимательницу признали виновной и оштрафовали на 20 000 рублей.