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Общество | В Кузнецке за нарушения оштрафовали перевозчика на маршруте № 20

13.03.2020|09:08
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В Кузнецке мировой суд определил наказание для индивидуальной предпринимательницы, которая работала с нарушением лицензионных условий на маршруте № 20.

Проверка, проведенная Нижне-Волжским управлением Ространснадзора, показала, что были нарушены требования обязательного прохождения предрейсового контроля технического состояния ее микроавтобуса. «Газель» выходила на маршрут с внесенным без разрешения ГИБДД изменением в конструкцию: на нее установили газобаллонное оборудование.

Нашли инспекторы и другое нарушение. Перевозчик не назначила приказом должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, не заключила с ним трудовой договор.

Коммерсантка признала вину, но уточнила, что по второму пункту не предоставила вовремя документы из-за двояко изложенного Ространснадзором запроса. Суд отнесся к этому доводу критически - он опровергался письменными доказательствами.

Предпринимательницу признали виновной и оштрафовали на 20 000 рублей.

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