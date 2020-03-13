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Общество | На улице Пушанина в Пензе истребили полчища крыс

13.03.2020|17:02
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В пятницу, 13 марта, администрация Первомайского района прокомментировала сообщение о полчищах крыс, наводнивших мусорную площадку на улице Пушанина в микрорайоне Гидрострой.

Сюжет программы «Наши новости» на эту тему был опубликован на портале PenzaInform.ru 10-го числа.

Контейнерная площадка у дома № 24, подвалы близлежащий зданий, сараи оказались в полном распоряжении голохвостых. Зверьков было не сосчитать: они плодились быстро, шныряли где им вздумается.

«Они уже везде и всюду разбежались. В декабре их уже было очень много, я даже не могла к мусорке подойти - их куча была. Растерялась, даже не сосчитала, не могла выкинуть мусор», - пожаловалась тогда одна из местных жительниц.

13 марта организованы и проведены работы по дератизации в границах данной контейнерной площадки, говорится в документе, подписанном главой районной администрации Лидии Беляковой.

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Гость|13.03.2020 17:48|

По крысам из огнемета фигарили? Хорошая разрядка негатива. я бы бесплатно поработал если бы огнемет выдали.

Гость|13.03.2020 18:06|

В границах данной площадки... А на других?

Гость|13.03.2020 18:08|

Отраву обычно первым жрёт молодняк,а матёрые выжидают время.Результаты будут через несколько дней.

Имя: Гость
Комментарий:

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