13.03.2020 | 17:02

В пятницу, 13 марта, администрация Первомайского района прокомментировала сообщение о полчищах крыс, наводнивших мусорную площадку на улице Пушанина в микрорайоне Гидрострой.

Сюжет программы «Наши новости» на эту тему был опубликован на портале PenzaInform.ru 10-го числа.

Контейнерная площадка у дома № 24, подвалы близлежащий зданий, сараи оказались в полном распоряжении голохвостых. Зверьков было не сосчитать: они плодились быстро, шныряли где им вздумается.

«Они уже везде и всюду разбежались. В декабре их уже было очень много, я даже не могла к мусорке подойти - их куча была. Растерялась, даже не сосчитала, не могла выкинуть мусор», - пожаловалась тогда одна из местных жительниц.

13 марта организованы и проведены работы по дератизации в границах данной контейнерной площадки, говорится в документе, подписанном главой районной администрации Лидии Беляковой.

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