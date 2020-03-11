11.03.2020 | 16:31

Благоустройство Арбековских прудов стало предметом обсуждения на круглом столе, состоявшемся в правительстве Пензенской области в среду, 11 марта.

Арбековские пруды - каскад водоемов, один из которых является самым крупным в микрорайоне. Сейчас на берегах отдыхают пляжники, рыбаки и любители шашлыка. В этой зоне находятся остатки яблоневого сада и заболоченный исток.

Как отметили разработчики проекта, у территории большой потенциал, но очень много проблем, главные - замусоренность и неблагоустроенность. Транспортная инфраструктура неразвита, на одном берегу пруд отрезан от жилой зоны массивом гаражей. Требует реконструкции и плотина.

Концепция преобразования предусматривает комплексный подход и включает несколько площадок, ориентированных на разные финансовые программы. В первую очередь это экопарк - экспозиционный и сохраняемый биоценоз пруда, подразумевающий активный и познавательный отдых горожан, создание имиджевого рекреационного пространства для района и города.

В основу проекта заложена закольцованная дорожка для пешеходов, бегунов и велосипедистов длиной 2,5 км. Также подразумевается обустройство большой многофункциональной площадки, рассчитанной на массы горожан, для проведения праздников и просто активного отдыха. На ней можно будет взять напрокат спортинвентарь, выпить кофе, посетить торговые павильоны. Она завершается пристанью и небольшим форумом, обращенным на пруд.

Проект предусматривает еще две площадки: смотровую на высоте 4 м над водой и другую, с установленными на ней солнечными часами - малой архитектурной формой, которая несет и эстетическую, и образовательную функции.

На территории подразумеваются детская и тренажерная площадки, веревочный парк, а для людей зрелого возраста - место для танцев, занятий йогой, тихих видов спорта. Кроме того, в планах обустройство ботанического сквера с растениями Пензенской области, который станет зоной релаксации.

Что касается истока, питающего пруд, то его предлагается сохранить как заповедное болото, проложив изящный деревянный настил. Эту зону наверняка предпочтут рыболовы. Им же будет предложена в распоряжение еще одна часть пруда.

Пляж на берегу решено поделить на три зоны: песчаную, солярий и коммерческую, где можно будет взять напрокат лодку или катамаран. А в память о яблоневом саде обустроят ботанический парк.

Плотину, обращенную на запад, можно расширить и обустроить консольными балконами для желающих полюбоваться закатом.

Также предполагается обустройство барбекю-зоны и сквера «Радуга» для отдыха и прогулок со стороны улицы Лядова. В сквере планируется установить семь арок, подсвеченных разными цветами, отсюда и его название.

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