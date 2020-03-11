11.03.2020 | 14:20

Развитие и обустройство общественных и междворовых территорий обсуждалось на круглом столе в правительстве Пензенской области в среду, 11 марта.

В Круглом зале встретились члены правительства, представители архитектурного сообщества, МЧС, общественных организаций.

Открывая собрание, губернатор Иван Белозерцев пошутил: «Сегодня солнечная погода настраивает на активную работу, в том числе по созданию комфортной среды». Но затем разговор стал серьезным.

«Мы немало сделали в областном центре, в городах и районах Пензенской области. Например, снег сошел, выходишь на площадь Ленина - она радует глаз, по ней приятно пройтись. Посмотрите, какая территория вокруг Спасского кафедрального собора! Дошли до перекрестка улиц Московской и Карла Маркса, но пойдем и дальше, чтобы Московская была пешеходной. Но работать надо в комплексе», - призвал глава региона.

Он напомнил о благоустройстве Западной Поляны, которая превратилась в центр притяжения жителей и гостей Пензы, о Парке Времен в микрорайоне Арбеково.

«В прошлом году Кузнецк стал победителем всероссийского конкурса, получил грант на несколько десятков миллионов рублей. Заречный также получил средства на создание комфортной среды. Недавно пришла информация о том, что Никольск получит 70 миллионов рублей на благоустройство», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев упомянул и о том, что сделано в селе Чемодановка Бессоновского района.

«У людей есть желание вечером после работы с детьми и внуками выйти, пообщаться, поговорить. Там есть велосипедные дорожки, молодежь катается на роликах. Людям это нравится», - поделился глава региона.

По его словам, из федерального бюджета в 2020 году Пензенской области выделяется 360 млн рублей. К этому плюсуются областные и муниципальные средства. Задача - создать качественные проекты. Это должно касаться не только городов, но и рабочих поселков.

«Жизнь будет меняться, ее качество будет другим. Не деньги первичны сегодня, а идея с хорошим проектом. Дайте идею, и мы ее реализуем. Не в этом, так в следующем году, не в следующем - так в 2022. Но скорее всего, раньше. Я прошу вас, чтобы в этом году мы поработали инициативно и с творчеством», - подчеркнул Иван Белозерцев.

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