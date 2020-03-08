Сетевое издание|18+|Понедельник|9 мар 2020|11:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Общество | В Пензенской области призвали к ответу 89 владельцев снегоходов

08.03.2020|11:22
Печать

В Пензенской области завершилась профилактическая операция «Снегоход». Об ее итогах рассказали в региональной госжилстройтехинспекции.

Операция стартовала 9 января. Специалисты проверяли, зарегистрирован ли снегоход в органах гостехнадзора, имеет ли управляющий ею водитель удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией AI.

Особое внимание уделялось техническому состоянию этих средств передвижения, соблюдению водителем правил безопасности.

Всего специалисты проверили более 500 единиц самоходной техники, в том числе свыше 100 единиц внедорожной мототранспортной, отметили в госжилстройтехинспекции.

Чаще всего выяснялось, что на снегоход нет регистрационных документов, владелец не проходил техосмотр или не имеет удостоверения, позволяющего садиться за руль такого транспорта.

«По итогам операции зарегистрировано 27 единиц внедорожных мототранспортных средств и привлечено к административной ответственности 89 нарушителей», - добавили в ведомстве.

Источник — фото zhil.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.03.2020 11:52|

89 привлекли с каждым годом будет больше не учтенки, с учёта снимают, чтобы налоги не платить Единоросам.

Гость|08.03.2020 11:57|

А один самоликвидировался а так бы 90 было

Гость|08.03.2020 12:15|

Все прибрали.Кулибиных просто истребили - морально.

Ни какой логики в закрутке гаек.

Гость|08.03.2020 12:24|

Следующие велосипедисты ....

Гость|08.03.2020 13:54|

Гость писал(a):

Следующие велосипедисты ....

и скейтбордисты-доски тоже заставят регистрировать

Гость|08.03.2020 14:08|

А ведь раньше даже на машину(во всяком случае на отцовский "Москвич") налога не было. Это уже при мишке меченом начали присылать. А уж про права на всякие мототарахтелки и говорить смешно. Что же,выходит свободнее жили?

Гость|08.03.2020 14:37|

Гость писал(a):

Что же,выходит свободнее жили?
Безответственно Вы жили. Всё старались прихапать от государства?

Сейчас на налоги для Вас строят качественные широкие дороги,сотрудники ГИБДД охраняют ваш покой,борятся с пьяницами на дорогах.

Гость|08.03.2020 14:39|

Гость писал(a):

А ведь раньше даже на машину(во всяком случае на отцовский "Москвич") налога не было. Это уже при мишке меченом начали присылать.
В Москве на отцовский Москвич и сейчас налога не будет. Сейчас это региональный налог, так что по этой части вопросы к красноречивому Ване-второму-Кличко и Саше Белому из заксобра. Впрочем, это все то же едро, да.

Гость писал(a):

А уж про права на всякие мототарахтелки и говорить смешно.
Даже древний "буран" - это до полутонны (если груженый с санями) с максималкой 60 км/ч. Современные снегоходы и 80 и сотку могут ехать. А потом появляются новости "пьяный водитель снегохода сбил двух пешеходов". Убить или покалечить человека при наезде такой "тарахтелкой" - как нефиг делать.

Так что требование прав на управление таким источником повышенной опасности - это совершенно правильно.

Гость|08.03.2020 16:15|

Гость писал(a):

Безответственно Вы жили. Всё старались прихапать от государства?

Сейчас на налоги для Вас строят качественные широкие дороги,сотрудники ГИБДД охраняют ваш покой,борятся с пьяницами на дорогах.

Смотрите-ка, квасной патриот-дурачек отметился.

Гость|08.03.2020 18:28|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Следующие велосипедисты ....

и скейтбордисты-доски тоже заставят регистрировать

А я на гироскутере на работу езжу, безо всяких прав

Гость|08.03.2020 18:54|

За что на снегоход налоги портить ? Снег не асфальт делать не надо .

Гость|08.03.2020 18:56|

Платить

Гость|08.03.2020 19:08|

Гость писал(a):

За что на снегоход налоги портить ? Снег не асфальт делать не надо .
Виновен ты лишь в том, что хочется мне кушать!

Гость|08.03.2020 19:27|

Думать будите на выборах за кого голосовать.

Гость|08.03.2020 21:13|

Был бы человек, статья найдется.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте