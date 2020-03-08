08.03.2020 | 11:22

В Пензенской области завершилась профилактическая операция «Снегоход». Об ее итогах рассказали в региональной госжилстройтехинспекции.

Операция стартовала 9 января. Специалисты проверяли, зарегистрирован ли снегоход в органах гостехнадзора, имеет ли управляющий ею водитель удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией AI.

Особое внимание уделялось техническому состоянию этих средств передвижения, соблюдению водителем правил безопасности.

Всего специалисты проверили более 500 единиц самоходной техники, в том числе свыше 100 единиц внедорожной мототранспортной, отметили в госжилстройтехинспекции.

Чаще всего выяснялось, что на снегоход нет регистрационных документов, владелец не проходил техосмотр или не имеет удостоверения, позволяющего садиться за руль такого транспорта.

«По итогам операции зарегистрировано 27 единиц внедорожных мототранспортных средств и привлечено к административной ответственности 89 нарушителей», - добавили в ведомстве.