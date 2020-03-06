06.03.2020 | 16:54

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о том, как помогла молодой матери.

Женщина, не так давно родившая ребенка, обратилась к омбудсмену с проблемой: в течение трех месяцев она никак не может получить полагающиеся ей выплаты, хотя все необходимые документы своевременно сдала в бухгалтерию по месту работы.

«В ходе рассмотрения обращения установлено, что направленные работодателем в отделение фонда социального страхования документы заявительницы были оформлены с ошибками и дважды возвращались работодателю для их устранения», - сообщается на сайте уполномоченного.

После вмешательства Елены Столяровой женщина получила пособие, а работодателя Государственная инспекция труда в Пензенской области привлекла к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

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