02.03.2020 | 10:07

В Пензенской области утвержден перечень остродефицитных должностей работников, которые в 2020 году будут иметь право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

В числе медицинских специальностей: фельдшеры ФАПов, здравпунктов и скорой медицинской помощи, а также врачи гериатры, пульмонологи, отоларингологи и сурдологи.

Дефицитными педагогическими работниками названы учителя начальных классов и иностранного языка, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения.

Учреждения, подведомственные Министерству культуры и туризма Пензенской области, испытывают необходимость в артистах, кукловодах, библиографах и библиотекарях, концертмейстерах, методистах, научных сотрудниках, преподавателях и реставраторах.

Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования требуются мастера леса, лесничие и их помощники, инженеры по лесопользованию, лесовосстановлению, охране и защите леса, а также лесники.

Ранее сообщалось, что представителям дефицитных специальностей могут быть переданы 200 жилых помещений в микрорайоне ГПЗ-24 и Леонидовке. Они были построены по программе уничтожения химического оружия и сейчас находятся в федеральной собственности, но должны перейти в областную.

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