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Общество | В Пензенской области назвали самые дефицитные специальности

02.03.2020|10:07
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В Пензенской области утвержден перечень остродефицитных должностей работников, которые в 2020 году будут иметь право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

В числе медицинских специальностей: фельдшеры ФАПов, здравпунктов и скорой медицинской помощи, а также врачи гериатры, пульмонологи, отоларингологи и сурдологи.

Дефицитными педагогическими работниками названы учителя начальных классов и иностранного языка, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения.

Учреждения, подведомственные Министерству культуры и туризма Пензенской области, испытывают необходимость в артистах, кукловодах, библиографах и библиотекарях, концертмейстерах, методистах, научных сотрудниках, преподавателях и реставраторах.

Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования требуются мастера леса, лесничие и их помощники, инженеры по лесопользованию, лесовосстановлению, охране и защите леса, а также лесники.

Ранее сообщалось, что представителям дефицитных специальностей могут быть переданы 200 жилых помещений в микрорайоне ГПЗ-24 и Леонидовке. Они были построены по программе уничтожения химического оружия и сейчас находятся в федеральной собственности, но должны перейти в областную.

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Гость|02.03.2020 10:25|

penzainform.ru писал(a):

редставителям дефицитных специальностей могут быть переданы 200 жилых помещений в микрорайоне ГПЗ-24 и Леонидовке.
Могут и не передадут !!! Людей как всегда кормят обещаниямию

Гость|02.03.2020 10:29|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области утвержден перечень остродефицитных должностей работников
Самые остродефицитные в Пензенской области это губернатор - профессионал хотя бы в меру честный и мэр - профессионал !

Гость|02.03.2020 10:32|

испытывают необходимость в артистах, кукловодах

Ну этих унас много это Вы зря. Можем даже отдать без возврата.

Гость|02.03.2020 10:39|

до оптимизировались

Гость|02.03.2020 10:54|

Может в министерство и испытывают необходимость, но не знаю ни одного человека кто бы испытывал потребность в услугах артистов, кукловодов,библиотекарей, концертмейстеров. С клоунами порядок?

Гость|02.03.2020 11:37|

В библиотекарях? Шутите? Точно знаю, что там вакансию держат открытой формально ради какой-то выгоды, а фактически - люди приходят, а их не берут. Или выдвигают требования в духе "нужен стаж работы библиотекарем не меньше 5 лет, при этом уметь писать сценарии, иметь опыт ведения сайтов и групп в соцсетях, владеть несколькими графическими редакторами и быть по характеру лидером", или просто "если возьмем, то позвоним" и не звонят. И я на такое попадала, и двое знакомых, которые не гнались тогда за большими доходами, а эта работа была интересной.

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