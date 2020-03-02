02.03.2020 | 09:28

В понедельник, 2 марта, на видеоконференции в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поделился мнением о том, как распорядиться квартирами в микрорайоне ГПЗ.

Речь идет о 200 помещениях (в их числе - три дома на улице Антонова в Пензе, а также квартиры в поселке Леонидовка Пензенского района), построенных по программе уничтожения химического оружия. Сейчас они находятся в федеральной собственности, но в ближайшее время их планируется передать области.

Такая договоренность была достигнута на встрече главы региона с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктором Евтуховым в Москве.

Иван Белозерцев предложил передавать это жилье представителям дефицитных специальностей, например врачам, тренерам (местным или приглашенным из столицы), а также работникам культуры.

«Договоренность есть, прошу сопровождать все эти технические вопросы», - обратился губернатор к зампредам правительства и кабмину.

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