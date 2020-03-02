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Общество | Квартиры на ГПЗ-24 могут передать врачам, тренерам и работникам культуры

02.03.2020|09:28
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В понедельник, 2 марта, на видеоконференции в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поделился мнением о том, как распорядиться квартирами в микрорайоне ГПЗ.

Речь идет о 200 помещениях (в их числе - три дома на улице Антонова в Пензе, а также квартиры в поселке Леонидовка Пензенского района), построенных по программе уничтожения химического оружия. Сейчас они находятся в федеральной собственности, но в ближайшее время их планируется передать области.

Такая договоренность была достигнута на встрече главы региона с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктором Евтуховым в Москве.

Иван Белозерцев предложил передавать это жилье представителям дефицитных специальностей, например врачам, тренерам (местным или приглашенным из столицы), а также работникам культуры.

«Договоренность есть, прошу сопровождать все эти технические вопросы», - обратился губернатор к зампредам правительства и кабмину.

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Гость|02.03.2020 09:38|

В этих домах радиация зашкаливает!пусть Иван туда заселится.

Гость|02.03.2020 09:39|

а также квартиры в поселке Леонидовка Пензенского района

Я предлагаю Вам уважаемый губернатор переехать в Леонидовку со своими саратнииками. Это будет справедливо! И Вы своим примером покажете, что в Пензе все благополучно и Леонидовка не представляет угрозы населению для здоровья.

Кто согласен ставим лайк!

Гость|02.03.2020 09:45|

Врачей нет конечно, а тренера Дизелиста и скомороха Казакова из драмтеатра в Леонидовку самое то им место

Гость|02.03.2020 09:46|

02.03.2020 09:39|

а также квартиры в поселке Леонидовка Пензенского района

Я предлагаю Вам уважаемый губернатор переехать в Леонидовку со своими саратнииками. Это будет справедливо!

Вообще туда перенести мэрию, гордуму, заксобр! Объективно, справедливы будут законы принимать, климат в Леонидовке благополучный для состоявшихся, богатых людей! Денег на лечение от онкологии не пожалеют себя родимых вылечить.

Гость|02.03.2020 09:48|

Этого министра с бегающими глазками отправьте и с противной рожей

Гость|02.03.2020 09:49|

Неплохо было бы Жида-казакова туда.

Гость|02.03.2020 09:50|

Не высылайте туда детей-сирот. Их и так судьба наказала.

Имя: Гость
Комментарий:

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