01.03.2020 | 10:35

В Кузнецке в преддверии 8 Марта провели конкурс «Красавицы в погонах» среди учениц старших классов городских школ.

Жюри оценивало не только внешние данные девушек, но и военную подготовку, навыки.

Первым заданием было дефиле. Здесь девушки выполняли элементы строевой подготовки. Затем оценивался интеллект конкурсанток, представивших эссе на тему «Я вижу в бликах Вечного огня». Также старшеклассницы продемонстрировали умение собрать и разобрать автомат Калашникова, хорошую физическую подготовку, творческое мышление.

«Абсолютную победу одержала учащаяся школы № 14 Валентина Кистанова, второе место завоевала Хохлова Ксения из 5-й школы, третьей стала Дарья Рябова – учащаяся школы № 15», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

27 февраля в городе прошел строевой смотр у младших школьников. Ребята должны были показать знание основ строевой подготовки, умение пройти в ногу по периметру спортивного сооружения, спев солдатскую песню.

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