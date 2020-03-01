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Общество | В Кузнецке выбрали самую красивую старшеклассницу в погонах

01.03.2020|10:35
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В Кузнецке в преддверии 8 Марта провели конкурс «Красавицы в погонах» среди учениц старших классов городских школ.

Жюри оценивало не только внешние данные девушек, но и военную подготовку, навыки.

Первым заданием было дефиле. Здесь девушки выполняли элементы строевой подготовки. Затем оценивался интеллект конкурсанток, представивших эссе на тему «Я вижу в бликах Вечного огня». Также старшеклассницы продемонстрировали умение собрать и разобрать автомат Калашникова, хорошую физическую подготовку, творческое мышление.

«Абсолютную победу одержала учащаяся школы № 14 Валентина Кистанова, второе место завоевала Хохлова Ксения из 5-й школы, третьей стала Дарья Рябова – учащаяся школы № 15», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

27 февраля в городе прошел строевой смотр у младших школьников. Ребята должны были показать знание основ строевой подготовки, умение пройти в ногу по периметру спортивного сооружения, спев солдатскую песню.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость|01.03.2020 10:49|

Кузнецкая ВОЛКа?

Вы не перебрали?

Гость|01.03.2020 10:51|

Откуда у них погоны в школах? Что за бред!

Гость|01.03.2020 10:56|

Промывают мозги детям, подрастут отправят, как пушечное мясо на Донбас или в Сирию

Гость|01.03.2020 11:08|

21 век ,зачем все это ?

Гость|01.03.2020 11:08|

В действии Путенюгенд! Перебор явный! Неужели это проявление патриотизма в глубинке? Какой примитив!

Гость|01.03.2020 11:11|

Как то странно все это

Гость|01.03.2020 11:11|

С кем воевать собрались,пользуемся всем западным.

Гость|01.03.2020 11:14|

Одно радует что не в трусах.

Имя: Гость
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