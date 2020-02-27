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Общество | Кузнецкие школьники прошли строем и спели солдатскую песню

27.02.2020|16:22
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В четверг, 27 февраля, в Кузнецке у младших школьников прошел строевой смотр. В конкурсе приняли участие все образовательные учреждения города, представившие команды из десяти детей.

Ребята должны были продемонстрировать знание основ строевой подготовки, умение пройти в ногу по периметру спортивного сооружения, спев солдатскую песню.

Также жюри оценило и умение командира отделения отдавать команды.

Все ученики справились с поставленными задачами, рассказали в пресс-службе мэрии Кузнецка.

На предстоящей неделе аналогичный смотр пройдет и среди воспитанников дошкольных учреждений.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость|27.02.2020 16:36|

Северная Корея...

Гость|27.02.2020 16:39|

Премию мэру Кузнецка!

Имя: Гость
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