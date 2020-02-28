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Общество | В Пензе народные избранники заспорили о «базарных бабах»

28.02.2020|10:49
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В пятницу, 28 февраля, на сессии Пензенской городской думы до начала обсуждения повестки дня встал вопрос об этике. Поднял его депутат Александр Смирнов.

Как только сессия открылась, народные избранники стали вносить предложения по регламенту. В зале стоял гул.

Глава города Владимир Мутовкин попросил депутатов успокоиться и не вносить дезорганизацию в работу сессии. Если же им хочется митинговать, то пусть идут в другое место, не превращая собрание в базар, добавил глава города.

Александр Смирнов оскорбился. «Любой выступающий обязан придерживаться правил этики и воздерживаться от грубых выражений. Мне странно слышать из ваших уст такие выражения, как «базарные бабы», «идите митинговать». Давайте начнем с себя», - высказался он, когда ему предоставили слово.

Владимир Мутовкин принял замечание, но уточнил, что слова «бабы» он не произносил. «А то, что вы проецируете на себя, это ваши проблемы», - заявил он, после чего многие депутаты зааплодировали.

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Гость|28.02.2020 11:04|

Санек жги! А то стендаперов развелось в президиуме.

Гость|28.02.2020 11:04|

Милые бранятся только тешатся

Гость|28.02.2020 11:06|

Драчливый петух голенаст живет

Гость|28.02.2020 11:08|

От одного слова — да навек ссора

Гость|28.02.2020 11:09|

мутовкин еще тот служака.......

Гость|28.02.2020 11:09|

Проецировать можно на других а не на себя. Чему аплодировали-то?

Гость|28.02.2020 11:09|

Свой со своим бранится сам помирится, а чужой пристанет — век постылым станет

Гость|28.02.2020 11:35|

поругаются, потом помирятся! затем вместе бухать пойдут! сегодня ж пятница

Гость|28.02.2020 11:38|

Толерантных оскорбляет слово бабы?

Гость|28.02.2020 11:41|

Гость писал(a):

поругаются, потом помирятся! сегодня ж пятница
А суд над предполагаемым, насильником-министром-извращенцем,во вторник?

Гость|28.02.2020 11:51|

Гость писал(a):

Санек жги! А то стендаперов развелось в президиуме.
«А то, что вы проецируете на себя (слово бабы), это ваши проблемы».

Мутовкин прав.

Гость|28.02.2020 11:55|

Что за гендерное неравенство в стенах уважаемого учереждения?

Гость|28.02.2020 12:02|

Делом займитесь, а они в остроумие между собой состязаются. Сытые Единоросы.

Гость|28.02.2020 12:08|

Такое впечатление что они там только и делают что в берюльки играют - на наши деньги.....

Гость|28.02.2020 12:12|

Гость писал(a):

Такое впечатление что они там только и делают что в берюльки играют - на наши деньги....
так вы же им сами свои деньги несете-чего обижаться?

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