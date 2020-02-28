28.02.2020 | 10:49

В пятницу, 28 февраля, на сессии Пензенской городской думы до начала обсуждения повестки дня встал вопрос об этике. Поднял его депутат Александр Смирнов.

Как только сессия открылась, народные избранники стали вносить предложения по регламенту. В зале стоял гул.

Глава города Владимир Мутовкин попросил депутатов успокоиться и не вносить дезорганизацию в работу сессии. Если же им хочется митинговать, то пусть идут в другое место, не превращая собрание в базар, добавил глава города.

Александр Смирнов оскорбился. «Любой выступающий обязан придерживаться правил этики и воздерживаться от грубых выражений. Мне странно слышать из ваших уст такие выражения, как «базарные бабы», «идите митинговать». Давайте начнем с себя», - высказался он, когда ему предоставили слово.

Владимир Мутовкин принял замечание, но уточнил, что слова «бабы» он не произносил. «А то, что вы проецируете на себя, это ваши проблемы», - заявил он, после чего многие депутаты зааплодировали.

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