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Общество | Пензенских депутатов попросили не задавать чиновникам лишних вопросов

28.02.2020|10:42
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В пятницу, 28 февраля, сессия Пензенской городской думы началась с острого обсуждения регламента.

Депутат Александр Трутнев поинтересовался, может ли он вообще задавать вопросы выступающим чиновникам. Дело в том, что на последнем заседании комиссии глава Пензы Владимир Мутовкин заявил, что поскольку народный избранник не подписывал с ними контракт и не принимал их на работу, они не обязаны перед ним отчитываться.

Вопрос был поднят после диалога 19 февраля с начальником управления муниципального имущества Ириной Кочетковой при обсуждении судьбы МУП «Спецбюро».

Глава города пояснил, что любой депутат имеет право задавать вопросы выступающим, но не должен требовать от них отчета в режиме онлайн по темам, которые не касаются их докладов.

Владимир Мутовкин считает, что человеку нужно заранее подготовиться к ответу на тот или иной вопрос, он не может держать в голове весь объем информации по деятельности возглавляемого им управления.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|28.02.2020 10:55|

Ибо нефиг...

И вообще посмотрим ещё кто останется в депутатах после проверки деклараций, хе-хе..

Гость|28.02.2020 10:58|

А деньги держать бюджета в кармане и в банках они могут.. Спиногрызы. Одни алкаши, насильники, воры.. Как вы туда рветесь. Идите на завод...

Гость|28.02.2020 11:08|

Дума не место для дискуссий!

Гость|28.02.2020 11:11|

зачем нам тогда депутаты.....

Гость|28.02.2020 11:12|

Не-не, не надо на завод алкашей, насильников...

Гость|28.02.2020 11:28|

Напёрсточники.

Не ходите голосовать ни за, ни против правок Конституции, их интересует только явка, чтобы оставаться у власти бесконечно.

Гость|28.02.2020 11:30|

У них и без явки все данные есть. А вот прийти в 19.50 на участок, это другое дело. Посмотреть, что оказывается ты уже проголосовал. И вынести сор из избы. Так надо делать.

Гость|28.02.2020 11:43|

penzainform.ru писал(a):

Владимир Мутовкин считает,
Вот так "работает" на народ ставленник Бочкарёвской группировки.

Гость|28.02.2020 11:46|

После изменений в Конституцию многие улетят от кормушки.

Гость|28.02.2020 11:50|

penzainform.ru писал(a):

Владимир Мутовкин считает, что человеку нужно заранее подготовиться к ответу на тот или иной вопрос, он не может держать в голове весь объем информации по деятельности возглавляемого им управления
ДА!!! Голова не для этого! Голова для доклад читать, а не отвечать. Потом уйдет спросит кого надо и потом ответит

Гость|28.02.2020 12:00|

penzainform.ru писал(a):

он не может держать в голове весь объем информации по деятельности возглавляемого им управления.
не можешь освобождай место есть люди которые могут.

Гость|28.02.2020 12:10|

Трутнев - красава!

Гость|28.02.2020 12:18|

Трутнев, я поддержал на голосовании, поддержу и в борьбе за права и интересы жителей Пензы!

Жуликам-назначенцам, просиживающим штаны и ни за что не отвечающим, нет места в руководстве!

Не можешь отвечать за свою работу - увольняйся!

Гость|28.02.2020 12:22|

ЩАСссс.

Гость|28.02.2020 12:23|

Гость писал(a):

У них и без явки все данные есть. А вот прийти в 19.50 на участок, это другое дело. Посмотреть, что оказывается ты уже проголосовал. И вынести сор из избы. Так надо делать.
Когда это хоть раз сработало?

Мне вот противно будет в зеркало смотреть, если я в этом преступлении хоть как-то поучаствую. Пришёл на участок - уже признаешь поправки в Конституцию легитимными.

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Имя: Гость
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