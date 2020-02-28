28.02.2020 | 10:42

В пятницу, 28 февраля, сессия Пензенской городской думы началась с острого обсуждения регламента.

Депутат Александр Трутнев поинтересовался, может ли он вообще задавать вопросы выступающим чиновникам. Дело в том, что на последнем заседании комиссии глава Пензы Владимир Мутовкин заявил, что поскольку народный избранник не подписывал с ними контракт и не принимал их на работу, они не обязаны перед ним отчитываться.

Вопрос был поднят после диалога 19 февраля с начальником управления муниципального имущества Ириной Кочетковой при обсуждении судьбы МУП «Спецбюро».

Глава города пояснил, что любой депутат имеет право задавать вопросы выступающим, но не должен требовать от них отчета в режиме онлайн по темам, которые не касаются их докладов.

Владимир Мутовкин считает, что человеку нужно заранее подготовиться к ответу на тот или иной вопрос, он не может держать в голове весь объем информации по деятельности возглавляемого им управления.

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