Сетевое издание|18+|Четверг|27 фев 2020|16:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
  72.28  |  $  65.96

Общество | В Пензенской области хотят построить газовые заправки

27.02.2020|09:25
Печать

Саратовская компания предложила построить в Пензенской области заправочные станции для автомобилей, работающих на газомоторном топливе.

Об этом зашла речь в среду, 26 февраля, на встрече главы региона Ивана Белозерцева с руководством компании.

Саратовские коммерсанты активно включились в работу по распространению в России газомоторного топлива и в настоящий момент возводят в своем регионе 6 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В создание подобных объектов в Пензенской области они готовы инвестировать 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Пензенской области нужны заправочные станции для транспорта, работающего на газомоторном топливе. Я дам поручение проработать этот вопрос, рассмотрим варианты с земельными участками под строительство и в ближайшее время примем окончательное решение», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|27.02.2020 09:42|

Что за формулировка босяцкая - "хотят"? Саратовская компания ПРЕДЛОЖИЛА.

Гость|27.02.2020 09:47|

Нефть кончается?

Гость|27.02.2020 09:48|

Газ людям лучше проводите по честной дене, а не за сотни тысяч ... одна сплошная воровская монополия кругом. Заправки будут строить за наши деньги? И наш же газ, нам же будут продать в 3 цены? Хорошо воры устроились.

Гость|27.02.2020 09:48|

Гость писал(a):

Нефть кончается?
Давно кончилась. В Голландии.

Гость|27.02.2020 09:49|

Гость писал(a):

Нефть кончается?
Она даже в теории не может кончится ближайшие несколько тысяч лет.

Гость|27.02.2020 09:58|

с ума сошли?? если местные колхозаны станут ставить на свои ведра баллоны, мы салют будем ежедневно смотреть! никакого газа!

Гость|27.02.2020 10:10|

газ это очень опасно.помните об этом всегда.....

Гость|27.02.2020 10:21|

penzainform.ru писал(a):

Саратовская компания предложила построить в Пензенской области заправочные станции для автомобилей, работающих на газомоторном топливе.

Об этом зашла речь в среду, 26 февраля, на встрече главы региона Ивана Белозерцева с руководством компании.

Саратовские коммерсанты активно включились в работу по распространению в России газомоторного топлива и в настоящий момент возводят в своем регионе 6 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Внимание не достоверная информация!!!!!Это не саратовская ,а чеченская компания !!!!!!

Перспективы строительства сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Пензенской области стали главной темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева и членов регионального правительства с руководством ООО «Алькорр».«Сегодня «Алькорр» — это 13 комплексов премиального класса с широчайшим спектром услуг, равных которым нет в Саратовской области. В компании работают порядка 350 человек», — сказал директор саратовского филиала организации Тимур Албаков.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОРР".ОГРН

1026402677850 от 19 декабря 2002 г.Юридический адрес

366701, республика Чеченская, Сунженский район, село Серноводское, улица Висаитова М.А., дом 1/1.Учредители (1)

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является 1 физическое лицо.

Уставный капитал: 320 020 000 руб.

Албаков Хумит Джабиевич

ДОЛЯ 320 020 000 руб. (100%).

Гость|27.02.2020 10:22|

Пустите Татнефть в город!!! В арбеково!!! Очень нужно!!!

Гость|27.02.2020 10:29|

Гость писал(a):

Это не саратовская ,а чеченская компания !

Ну, там люди чести, значит хорошо будут строить.

Гость|27.02.2020 10:34|

Гость писал(a):

Ну, там люди чести, значит хорошо будут строить.
Насчёт качества строительства не спорю,но.Куда приходят эти тожроссияни ,туда приходят их ОПГ и там начинается беспредел. Поэтому не надо.

Гость|27.02.2020 10:40|

Постройте водородные и электрозаправки. Из-за вашей отсталости я Теслу не покупаю

Гость|27.02.2020 10:46|

Это опять заправки в спальных районах будут строить?

Гость|27.02.2020 10:49|

Гость писал(a):

Постройте водородные и электрозаправки.
Никому не нужная дребедень.

Гость|27.02.2020 10:51|

Гость писал(a):

Из-за вашей отсталости я Теслу не покупаю
А их теперь и в Европе почти не покупают ,дотации отменили и на электрозаправках цены резко подняли.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте