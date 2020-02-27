27.02.2020 | 09:25

Саратовская компания предложила построить в Пензенской области заправочные станции для автомобилей, работающих на газомоторном топливе.

Об этом зашла речь в среду, 26 февраля, на встрече главы региона Ивана Белозерцева с руководством компании.

Саратовские коммерсанты активно включились в работу по распространению в России газомоторного топлива и в настоящий момент возводят в своем регионе 6 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В создание подобных объектов в Пензенской области они готовы инвестировать 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Пензенской области нужны заправочные станции для транспорта, работающего на газомоторном топливе. Я дам поручение проработать этот вопрос, рассмотрим варианты с земельными участками под строительство и в ближайшее время примем окончательное решение», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

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