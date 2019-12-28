28.12.2019 | 08:14

Губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram еще одним снимком новогодней Пензы.

Фотография сделана со стороны улицы Кирова. На ней видны светящаяся инсталляция «2020» и здание пензенского отделения ЦБ РФ.

«Когда все буквы на своем месте», - отметил глава региона.

Это отсылка к предыдущему снимку с площади Ленина, размещенному им в Instagram. Тогда на здании местного филиала Центробанка красовалась надпись «С овым годом!» (буква Н не светилась).

Площадь Ленина станет основным местом празднования в новогоднюю ночь. Гулянья начнутся в 23:00 31 декабря и продлятся до 3:00 1 января. Здесь пройдет караоке-конкурс на лучшую новогоднюю песню среди жителей города.

Также для пензенцев и гостей города выступят лучшие пензенские творческие коллективы. Устанавливать экран для трансляции начнут 30 декабря.