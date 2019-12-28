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Общество | В Пензе после публикации губернатора починили новогоднюю подсветку

28.12.2019|08:14
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Губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram еще одним снимком новогодней Пензы.

Фотография сделана со стороны улицы Кирова. На ней видны светящаяся инсталляция «2020» и здание пензенского отделения ЦБ РФ.

«Когда все буквы на своем месте», - отметил глава региона.

Это отсылка к предыдущему снимку с площади Ленина, размещенному им в Instagram. Тогда на здании местного филиала Центробанка красовалась надпись «С овым годом!» (буква Н не светилась).

Площадь Ленина станет основным местом празднования в новогоднюю ночь. Гулянья начнутся в 23:00 31 декабря и продлятся до 3:00 1 января. Здесь пройдет караоке-конкурс на лучшую новогоднюю песню среди жителей города.

Также для пензенцев и гостей города выступят лучшие пензенские творческие коллективы. Устанавливать экран для трансляции начнут 30 декабря.

Источник — фото № 2 - instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|28.12.2019 08:52|

Это не 100 автобусов вернуть городу или социальную помощь населению

Гость|28.12.2019 08:54|

Очередная новость для пиара губернатора к выборам.Может Белозерцев реальными делами займётся,как насчёт своих обещаний народу?Уже надоел этот абсурд,давайте тогда обо всём сообщать губернатору и пусть лично принимает меры,про не работающие фонари,про текущую воду,открытые люки,скользкие не чищенные тротуары и т.д.

Гость|28.12.2019 08:58|

Очередная порция дури

Гость|28.12.2019 09:12|

Когда будут освещены улицы сёл и деревень Пензенской области??? Почему их жители дискриминированы по месту жительства - нарушены равенства прав и равенства возможностей??

Гость|28.12.2019 09:31|

Вот все на что он способен.

Имя: Гость
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