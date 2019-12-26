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Общество | В Пензу привезут ковчег с частицей мощей Матроны Московской

26.12.2019|09:54
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С 3 по 19 января 2020 года в Пензенском Спасо-Преображенском мужском монастыре будет находиться ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.

«Ковчег с реликвией прибудет из Свято-Успенского храма села Себино Тульской области. Себино - малая родина святой праведной Матроны Московской. Именно здесь в многодетной семье в 1881 году родилась Матрона Дмитриевна Никонова», - рассказали в пресс-службе Пензенской епархии.

Поклониться святыне можно будет с 6:00 до 19:00 ежедневно. Каждый день перед ковчегом будут совершаться молебны с чтением акафиста святой блаженной Матроне.

Спасо-Преображенский мужской монастырь располагается по адресу: г. Пенза, ул. Спасо-Преображенская, 6а.

Сейчас еще одна частица мощей Матроны Московской находится в Покровском архиерейском соборе Пензы (ул. Чкалова, 26). Реликвия будет оставаться там до 5 января.

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Гость|26.12.2019 10:17|

penzainform.ru писал(a):

Сейчас еще одна частица мощей Матроны Московской находится в Покровском архиерейском соборе Пензы
Двойной так сказать удар,ну чтоб наверняка.

Гость|26.12.2019 10:26|

Гость писал(a):

Двойной так сказать удар,ну чтоб наверняка.
Посещаемость культовых учреждений возрастёт со всеми "вытекающими" следствиями, деньги, деньги и ещё раз деньги!

Если "гастроли" будут приносить прибыль, то и административный ресурс будут использовать для привлечения граждан в "святые места".

Гость|26.12.2019 10:30|

По этому поводу сегодня в ДК Дзержинского,станцует Бог танца Андрей.Кульминацией концерта будет водружение статуи Будды на крышу ДК.После концерта пройдёт крестный ход вокруг статуи с песнями и плясками.В финале будет заменена табличка на входе,на табличку на хинди.

Имя: Гость
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