26.12.2019 | 09:54

С 3 по 19 января 2020 года в Пензенском Спасо-Преображенском мужском монастыре будет находиться ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.

«Ковчег с реликвией прибудет из Свято-Успенского храма села Себино Тульской области. Себино - малая родина святой праведной Матроны Московской. Именно здесь в многодетной семье в 1881 году родилась Матрона Дмитриевна Никонова», - рассказали в пресс-службе Пензенской епархии.

Поклониться святыне можно будет с 6:00 до 19:00 ежедневно. Каждый день перед ковчегом будут совершаться молебны с чтением акафиста святой блаженной Матроне.

Спасо-Преображенский мужской монастырь располагается по адресу: г. Пенза, ул. Спасо-Преображенская, 6а.

Сейчас еще одна частица мощей Матроны Московской находится в Покровском архиерейском соборе Пензы (ул. Чкалова, 26). Реликвия будет оставаться там до 5 января.