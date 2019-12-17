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Общество | В Пензу привезли мощи святой Матроны Московской

17.12.2019|16:09
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В Покровский архиерейский собор Пензы привезли мощи одной из самых почитаемых в России святых - Матроны Московской, с именем которой связывают различные чудеса.

«Перед этими мощами каждый день в час дня будет совершаться молебен с чтением акафиста святой праведной Матроне, а также будут поминаться записки о здравии, о спасении православных христиан», - сообщил настоятель Покровского собора протоиерей Иоанн Яворский.

Мощи Матроны Московской не впервые в городе на Суре. Пензенцы просили привезти святые частицы снова. В столице нужно несколько часов отстоять в огромной очереди - к заступнице едут со всей страны.

«Святая праведная Матрона стоит у Престола Божия и молится за каждого человека. Сейчас идет Рождественский покаянный пост, и нами было принято решение привести мощи святой праведной Матроны. Владыка митрополит благословил», - пояснил Иоанн Яворский.

«Очень помогает! Что просишь, то и дает, все дает! Я хотела квартиру купить - купили. Что я просила, то дала», - заявила Надежда Арзамасова.

В Пензе мощи Матроны Московской останутся до 5 января.

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Гость|17.12.2019 18:59|

Они же в Краснодаре?

Гость|17.12.2019 19:01|

А Андрей-буддист станцует в этом ТЦ ,по этому случаю?

Гость|17.12.2019 19:11|

Зачем тутку раскопали, попилили на части и теперь возят по стране?!

Гость|17.12.2019 19:12|

penzainform.ru писал(a):

Что просишь, то и дает, все дает! Я хотела квартиру купить - купили.
Вот если бы квартиру без денег - тогда дает.

А купить за деньги и без мощей можно

Имя: Гость
Комментарий:

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