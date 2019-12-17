17.12.2019 | 16:09

В Покровский архиерейский собор Пензы привезли мощи одной из самых почитаемых в России святых - Матроны Московской, с именем которой связывают различные чудеса.

«Перед этими мощами каждый день в час дня будет совершаться молебен с чтением акафиста святой праведной Матроне, а также будут поминаться записки о здравии, о спасении православных христиан», - сообщил настоятель Покровского собора протоиерей Иоанн Яворский.

Мощи Матроны Московской не впервые в городе на Суре. Пензенцы просили привезти святые частицы снова. В столице нужно несколько часов отстоять в огромной очереди - к заступнице едут со всей страны.

«Святая праведная Матрона стоит у Престола Божия и молится за каждого человека. Сейчас идет Рождественский покаянный пост, и нами было принято решение привести мощи святой праведной Матроны. Владыка митрополит благословил», - пояснил Иоанн Яворский.

«Очень помогает! Что просишь, то и дает, все дает! Я хотела квартиру купить - купили. Что я просила, то дала», - заявила Надежда Арзамасова.

В Пензе мощи Матроны Московской останутся до 5 января.