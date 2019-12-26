26.12.2019 | 12:06

В Пензе стартовала акция «Открытка для ветерана», инициаторами которой стали ученики гимназии № 1 им. В. Г. Белинского.

Идею изготовить открытки своими руками и подарить их фронтовикам они изложили губернатору Ивану Белозерцеву, который горячо поддержал ее. Акцию подхватили не только в Пензе, но и в районах области.

В среду, 25 декабря, гимназисты посетили трех ветеранов Великой Отечественной войны: Алексея Глушенкова, Нязыва Акчурина и Алексея Шульмана. Каждому из них школьники вручили самодельную новогоднюю открытку и подарок, предоставленный службами социальной защиты.

Алексей Шульман, ветеран Великой Отечественной войны, в следующем году отметит 95-летие, но до сих пор работает в университете.

«Вот отмечу 75-летие Победы, и уйду на заслуженный отдых», - поделился он планами с учениками гимназии.

«Ребята прочитали ветерану стихи, поговорили об учебе и договорились встретиться в мае 2020 года», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.