Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 дек 2019|13:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  64.00

Общество | Пензенские гимназисты вручили ветеранам самодельные открытки

26.12.2019|12:06
Печать

В Пензе стартовала акция «Открытка для ветерана», инициаторами которой стали ученики гимназии № 1 им. В. Г. Белинского.

Идею изготовить открытки своими руками и подарить их фронтовикам они изложили губернатору Ивану Белозерцеву, который горячо поддержал ее. Акцию подхватили не только в Пензе, но и в районах области.

В среду, 25 декабря, гимназисты посетили трех ветеранов Великой Отечественной войны: Алексея Глушенкова, Нязыва Акчурина и Алексея Шульмана. Каждому из них школьники вручили самодельную новогоднюю открытку и подарок, предоставленный службами социальной защиты.

Алексей Шульман, ветеран Великой Отечественной войны, в следующем году отметит 95-летие, но до сих пор работает в университете.

«Вот отмечу 75-летие Победы, и уйду на заслуженный отдых», - поделился он планами с учениками гимназии.

«Ребята прочитали ветерану стихи, поговорили об учебе и договорились встретиться в мае 2020 года», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте